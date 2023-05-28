新加坡機場地勤鬧普通話客是狗 南方航空發聲明道歉

內地航空公司南方航空的地勤人員被投訴，在新加坡樟宜機場的櫃位假裝不會說普通話，並鬧乘客是狗。根據《上海日報》英文版(https://www.shine.cn/news/nation/2305284235/)的片段，那名男地勤以普通話向乘客說，「你要做一條狗的話，那我可以當你是一條狗。」乘客回應，「你是狗很容易的，誰是狗說清楚。」之後你來我往，南方航空駐新加坡營業部昨發表聲明，就事件道歉，與有關旅客持續加強溝通。該公司又說，該名櫃台人員是當地代理服務商員工，已要求代理商停止該名人員的資格。
「地勤人員歧視中文」
報道指，事發在5月23日(上周二)，那名袁姓男乘客更改機位至緊急出口旁的座位，到櫃位時被告知要額外收費，但他並無收到收費標準，並以普通話提出質疑，又以英語問櫃位職員「可否說普通話」，卻遭對方辱罵是「狗」。根據片段，那名櫃位職員以普通話說，「人家在這裡解釋東西你就來插嘴」。袁繼續追問，「說清楚誰是狗，誰是狗」，又以英語追問「say it again who is dog(再說一遍誰是狗)」。那名地勤說：「做人都不會做。」他並未有回應袁的「誰是狗」的問題。報道引述袁稱，當他詢問櫃位職員是否會講中文時，被一名男性員工告知聽不懂中文，拒絕回答其問題，但他公開的片段並不包括有關內容。袁認為，遭到這樣的待遇是因為說了中文，地勤人員歧視中文。他又指事後向南方航空投訴，但無結果。
網民：片段經刪剪難評對錯
新聞網asiaone節錄網友的回應，有人認為可能那名乘客說了令人難受的說話，令那名櫃位人員連飯碗也不顧，以這樣的態度反駁。另有人說，片段經刪剪，不知之前發生甚麼事，難以評對錯，需要展示完整片段。不過，也有人認為，於服務行業工作應該懂得控制情緒，否則不適合在前線工作。