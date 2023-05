新加坡機場地勤鬧普通話客是狗 南方航空發聲明道歉

「地勤人員歧視中文」

報道指,事發在5月23日(上周二),那名袁姓男乘客更改機位至緊急出口旁的座位,到櫃位時被告知要額外收費,但他並無收到收費標準,並以普通話提出質疑,又以英語問櫃位職員「可否說普通話」,卻遭對方辱罵是「狗」。根據片段,那名櫃位職員以普通話說,「人家在這裡解釋東西你就來插嘴」。袁繼續追問,「說清楚誰是狗,誰是狗」,又以英語追問「say it again who is dog(再說一遍誰是狗)」。那名地勤說:「做人都不會做。」他並未有回應袁的「誰是狗」的問題。報道引述袁稱,當他詢問櫃位職員是否會講中文時,被一名男性員工告知聽不懂中文,拒絕回答其問題,但他公開的片段並不包括有關內容。袁認為,遭到這樣的待遇是因為說了中文,地勤人員歧視中文。他又指事後向南方航空投訴,但無結果。