新書再爆查理斯三世遭同學毆打欺凌 赤裸吊起淋冷水 打欖球被扯耳仔

查理斯三世被指是「英國史上最古怪的君主之一」，周二(8日)出版的新書《The King: The Life of Charles III》(國王：查理斯三世的人生，暫譯)，作者安德森(Christopher Andersen)專訪多位王室知情人士，揭露查理斯私下不為人知的一面，安德森認為，查理斯性情古怪是有原因的。
兒時與女王關係疏離
安德森接受「ETOnline」訪問時指出，73歲的查理斯性格如此，可以追溯到「令人心碎的孤獨童年」，查理斯曾經談及他與女王的關係，形容女王「冷漠又疏離」(cold and aloof)，父親菲臘親王則是「威嚇他的欺凌者」(a bully who hectored him)，曾在肢體上欺凌他，令他在別人面前哭泣(who made him cry in front of other people, physically bullied him)。
安德森指，孩童時期的查理斯，一天和父母相處僅兩次，每次15分鐘，當他切除扁桃腺、重感冒、跌下樓摔傷腳踝、13歲那年緊急切除盲腸時，父母都不曾到醫院探望他。
查理斯被送進「地獄寄宿學校」
安德森指出，查理斯少年時期就被送去被形容「根本是地獄」的蘇格蘭寄宿學校讀書，「查理斯(在這裡)經歷的一切令人吃驚。當他還是小孩，還是青少年時，經常被學長毆打，在淋浴間赤裸地被吊起來，渾身潑冷水，就被丟在那裡。要不就是被揍了一頓後，摔倒在地」。
查理斯不斷寫信給父母，懇求他們讓他退學，安德森說，以現代標準而言，這就是欺凌或虐待兒童，但女王夫婦當年卻置諸不理，「我認為，這導致查理斯滿懷怨恨」。
校方錯在說「一視同仁」
查理斯從14歲起，就跟隨父親的步伐，入讀蘇格蘭的高登斯頓(Gordonstoun)寄宿學校，他的舊同學斯頓伯勒(John Stonborough)在獨立電視台(ITV)上周三播出的紀錄片《查理斯：我們的新國王》(Charles: Our New King)中坦承，查理斯在學校裡受到欺凌、折磨，「錯就錯在，當查理斯到校時，校方告訴我們所有人，對待查理斯會一視同仁，但他不是一般人，不是嗎？他將是未來的英國國王」。
舊同學：遭欺凌經歷令查理斯堅強
斯頓伯勒說，查理斯有私人保鏢，其他人沒有，當他入學後，所有校規就變得更嚴格，有些人就拿他來出氣，他曾目睹在欖球比賽中，一人扯著查理斯的耳朵，另一人則對他揮拳，「有些人設法揍到未來英國國王，會自鳴得意」。
斯頓伯勒指，查理斯發現自己在學校很難交朋友，就算有人想和他交朋友，也會被他揶揄，「他是最堅忍的人，他從不抱怨，只是默默忍受，與同學好好相處。我認為，或許高登斯頓的經歷讓他變得堅強一些」。