新書再爆查理斯三世遭同學毆打欺凌 赤裸吊起淋冷水 打欖球被扯耳仔

查理斯三世被指是「英國史上最古怪的君主之一」,周二(8日)出版的新書《The King: The Life of Charles III》(國王:查理斯三世的人生,暫譯),作者安德森(Christopher Andersen)專訪多位王室知情人士,揭露查理斯私下不為人知的一面,安德森認為,查理斯性情古怪是有原因的。

兒時與女王關係疏離

安德森接受「ETOnline」訪問時指出,73歲的查理斯性格如此,可以追溯到「令人心碎的孤獨童年」,查理斯曾經談及他與女王的關係,形容女王「冷漠又疏離」(cold and aloof),父親菲臘親王則是「威嚇他的欺凌者」(a bully who hectored him),曾在肢體上欺凌他,令他在別人面前哭泣(who made him cry in front of other people, physically bullied him)。

安德森指,孩童時期的查理斯,一天和父母相處僅兩次,每次15分鐘,當他切除扁桃腺、重感冒、跌下樓摔傷腳踝、13歲那年緊急切除盲腸時,父母都不曾到醫院探望他。