澳洲農夫赫然發現3米巨型太空垃圾 疑屬SpaceX飛船

澳洲新南威爾士省一名農夫早前赫然在牧場裡，發現一塊3米高的黑色物件。負責調查的專家稱，那件「異物」」驟眼看以為是燒焦的樹木，但近看卻不是，指它應該是美國太空科技公司SpaceX的飛船部件，2020年已存在於太空。SpaceX未有回應事件。

發現太空垃圾的牧場位於Snowy Mountains，當地居民報稱見到爆炸和聽到巨響。農夫Mick Miners在女兒聽到一聲巨響後周圍查看，但因距離住屋有點遠，花了些時間才發現那件不知名物體。其鄰居的牧場也發現另一件。澳洲太空署正處理事件，如果SpaceX想取回應該要向Miners和其鄰居付錢，但如果兩人獲准保留那些太空垃圾，他們可以交給博物館或放在eBay上賣，相信有不少人想買來收藏。