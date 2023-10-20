火星發生4.7級罕見地震　釋放能量超過4年觀測總和

美國太空總署洞察號（InSight）探測器，去年5月偵測到火星發生大地震。雖然規模4.7的地震以地球標準而言不算大，但對火星來說卻很強烈。

路透社報道，地球因板塊運動發生地震，火星卻沒有如此的地質作用。科學家一度懷疑，這次火星地震的原因可能是隕石撞擊。不過搜尋隕石撞擊坑卻一無所獲，科學家們認為，這次地震是由火星地殼內部活動所引起。

疑地殼斷層引發地震

這項研究本週發表在「地球物理研究通訊」（Geophysical Research Letters），內容指出，雖然火星地殼是單一固體板塊，這並不意味火星一切平靜：「火星仍存在活躍的斷層。這個星球仍在緩慢收縮和冷卻，儘管不再出現活躍的板塊構造作用，地殼內仍然存在運動。這些斷層可能會引發地震，」

研究人員測定，這次地震中心位於火星南半球的Al-Qahira Vallis區域，在洞察號所在赤道稍北東南方約2000公里處。