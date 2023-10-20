火星發生4.7級罕見地震　釋放能量超過4年觀測總和

美國太空總署洞察號（InSight）探測器，去年5月偵測到火星發生大地震。雖然規模4.7的地震以地球標準而言不算大，但對火星來說卻很強烈。
路透社報道，地球因板塊運動發生地震，火星卻沒有如此的地質作用。科學家一度懷疑，這次火星地震的原因可能是隕石撞擊。不過搜尋隕石撞擊坑卻一無所獲，科學家們認為，這次地震是由火星地殼內部活動所引起。
疑地殼斷層引發地震
這項研究本週發表在「地球物理研究通訊」（Geophysical Research Letters），內容指出，雖然火星地殼是單一固體板塊，這並不意味火星一切平靜：「火星仍存在活躍的斷層。這個星球仍在緩慢收縮和冷卻，儘管不再出現活躍的板塊構造作用，地殼內仍然存在運動。這些斷層可能會引發地震，」
研究人員測定，這次地震中心位於火星南半球的Al-Qahira Vallis區域，在洞察號所在赤道稍北東南方約2000公里處。
研究人員認為地震可能源於地表下數十公里：「到目前為止，我們偵測到的大多數火星地震都與位於洞察號以東一個名為科柏洛斯槽溝（Cerberus Fossae）的區域有關。」
4年間共偵測到1319次火星地震
洞察號在運轉4年後2022年退役，其地震儀總共偵測到1319次火星地震。這次火星地震釋放的能量，超過了洞察號所記錄其他所有地震的能量總和。
研究人員與擁有監測火星表面能力的歐洲、美國、中國、印度和阿拉伯聯合酋長國等太空機構合作，以確認地震發生當天是否有任何撞擊的證據，不過沒有發現。
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