男子與「另一個自己」擦身而過 是吉是凶抑或平行時空？ 

平行時空、平行宇宙存在嗎?美國一名男子日前在泳池暢泳時,竟見「另一個自己」在身旁游過,無論樣貌及打扮均如出一轍,教他大吃一驚,他肯定自己沒有孖生兄弟,那「另一個自己」究竟是誰?

事發在美國拉斯維加斯,來自俄亥俄州肯特市(Kent)的男子麥克阿德爾(Sean Douglas McArdle)日前在弗林明高酒店(Flamingo Hotel)泳池游水時,身後的朋友甚至陌生人突然指著他狂笑,「此時我就看見了他」。

平行時空?男子泳池突見「另一個自己」

麥克阿德爾口中的「他」,是一個身型、五官、鬍子都幾乎跟他一模一樣,眼鏡又撞款,連cap帽亦相似的另一名男子。麥克阿德爾把二人的合照放上外國版連登Reddit,說「我今天在我分身旁邊游過……到現在仍感難以置信」,旋即吸like逾9.5萬次。

網民驚訝不已,有人說︰「請說你們是孖生兄弟以及在玩嘲諷。我心受不住」,但麥克阿德爾堅稱無作大。有網民死心不息說︰「你會不會是被收養的啊?」被問到見到「另一個自己」的感受時,麥克阿德爾說︰「我立即想︰『天啊那個人就像是鏡中的我』……第二個念頭是︰『他比我有型』。」

平行時空?網民︰哪一個你才是你?

有人提出一個玄妙的問題︰「哪一個你才是你?(Which one of you is you?) 你怎樣分辨?」另有人胡說樓主其實只是電腦遊戲內的角色,正被玩家玩弄。也有人認為人有相似不足為奇,指樓主樣貌平庸、身材亦是西方男士中常見,「撞樣」話咁易。