瘦身達人年賺3.9億淪破產 做外賣車手送餐

美國九十年代瘦身達人Susan Powter當時可說是全美家傳戶曉人物，包括在電視節目教人跳健康舞、上清淡節目受訪，以及客串拍電視劇，年賺5,000萬美元(約3.9億港元)。但Powter突然消失在公眾面前，原來她不懂理財終至破產，為了生計和養活孩子，她在拉斯維加斯做Uber Eats外賣車手和網約車司機，人生出現徹底改變。
現年67歲的Powter在火紅時期擔任營養師、私人健身教練，以及勵志演說家，但因為不善理財，將賺來的錢交由財務顧問、商業拍擋和經理人管理，完全沒有過問，結果導致財富消失並破產。她的跌宕人生被拍成紀錄片，放映後她最近再成焦點。紀錄片導演Zeberiah Newman一直追蹤Powter下落，在一次叫外賣後，向她提出拍攝邀請。Powter拒絕，放下外賣餐便走了。她當時問Newman「再重返電視圈？我已不是Susan Powter，那已成過去」。
Newman向Powter提出邀請後，接觸了好友兼荷李活女星珍美·李·寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)，後者快速拍版拍攝關於Powter的紀錄片《Stop the Insanity: Finding Susan Powter》。寇蒂斯為紀錄片監製之一。她指Powter可說是初代真正網紅。Powter表示，多年來感到像被社會遺棄後，從未想過紀錄片會拍得成，她所知的是女性在某一年齡過後，就會被無視和無價值。
「我懂得甚麼是絕望」
在宣傳片中，Powter哽咽地說，她懂得甚麼是絕望，稱從福利部門行回家時感受到絕望。她之前受訪曾形容拉斯維加斯的低收入長者社區是她的家，每周領取兩餐免費餐。她以前教人如何食得健康、食得有品味，但現在買食物要精打細算，落差真是十分之大。
在破產及事業不如意後，Powter決定退出瘦身界，尋找新的事業方向，並專注當一名母親。她當時曾在小學的地下室開班、拍攝水底在家分娩，駕車照顧孩子。她現居於簡樸的細小單位內，床頭腳踏是紙皮箱，但她感到驕傲。Powter的打不死精神令她走出谷底，也多謝寇蒂斯給予機會拍攝紀錄片。她又稱，兒子們看完她之前出的自傳後，稱從來不知道她經歷過的艱辛。