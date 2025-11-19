瘦身達人年賺3.9億淪破產 做外賣車手送餐

美國九十年代瘦身達人Susan Powter當時可說是全美家傳戶曉人物，包括在電視節目教人跳健康舞、上清淡節目受訪，以及客串拍電視劇，年賺5,000萬美元(約3.9億港元)。但Powter突然消失在公眾面前，原來她不懂理財終至破產，為了生計和養活孩子，她在拉斯維加斯做Uber Eats外賣車手和網約車司機，人生出現徹底改變。

現年67歲的Powter在火紅時期擔任營養師、私人健身教練，以及勵志演說家，但因為不善理財，將賺來的錢交由財務顧問、商業拍擋和經理人管理，完全沒有過問，結果導致財富消失並破產。她的跌宕人生被拍成紀錄片，放映後她最近再成焦點。紀錄片導演Zeberiah Newman一直追蹤Powter下落，在一次叫外賣後，向她提出拍攝邀請。Powter拒絕，放下外賣餐便走了。她當時問Newman「再重返電視圈？我已不是Susan Powter，那已成過去」。