網上熱話｜泰晤士河畔發現瓶中信 四句謎語疑揭示寶藏位置

英國泰晤士河畔出現一封神秘的瓶中信,內容令人疑惑不已,有人堅信是藏寶位置。

網民聲稱較早前在泰晤士河畔發現該封瓶中信,在Facebook上徵求謎底,他寫道「「看來像是某種神秘線索,但對我來說太棘手了,所以我需要集體智慧來嘗試解決這謎團!!我可能錯了,但這是否與美國有關呢?也許我們大西洋彼岸的朋友可以幫忙?」而該封印刷在紙上、已過膠的字條寫的是︰

Wide and Heavy,

Filling out the town,

North of Freehold,

I can be found.