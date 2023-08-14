網上熱話｜泰晤士河畔發現瓶中信 四句謎語疑揭示寶藏位置

網民聲稱較早前在泰晤士河畔發現該封瓶中信，在Facebook上徵求謎底，他寫道「「看來像是某種神秘線索，但對我來說太棘手了，所以我需要集體智慧來嘗試解決這謎團！！我可能錯了，但這是否與美國有關呢？也許我們大西洋彼岸的朋友可以幫忙？」而該封印刷在紙上、已過膠的字條寫的是︰

中文大意是︰「闊大沉重，充滿了城鎮，Freehold以北，可找到我。」網民議論紛紛，有人認為瓶中信來自美國新澤西州或麻省的城鎮Freehold；亦有人指英國蘭開夏郡的Freehold。有人則說：「Wide和Heavy都第一個字母都是大楷，所以它們可能是某些東西的名字，而不僅僅是描述。」

瓶中信｜有人認為是「scavenger hunt」

另有人認為瓶中信跟西方國家流行的傳統尋寶遊戲(scavenger hunt)有關，小孩可根據父母提供的線索(如紙條、表格、圖畫及標記等，拾荒者一樣四處搜尋「寶物」，成年人亦可以玩，笑言︰「我認為這(瓶中信)是一個scavenger hunt的線索，現在它不見，海灘上將會有一大群迷失和困惑的玩家尋找它！」有人和議開玩笑說︰「似乎scavenger hunt的玩家們也無法回答，便把它丟進河裡，去喝啤酒算了！」

瓶中信｜有人認為無中生有

亦有人認為FreeHold是指電玩《魔獸世界》內的一個地上城。也人質疑整件事根本就是無中生有︰「它似乎是故意放在石堆中……如果它橫越大西洋漂到泰晤士河岸，不會如此新淨。」