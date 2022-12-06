網紅倡經血塗面護膚 專家「絕對不建議」 警告或導致皮膚發炎

經血有這種用途？英國《每日星報》周一報道，TikTok近日出現一股「經血面膜」(menstrual masking)、「經血facial」(period blood facial)新風潮，網民將經血塗抹面上，聲稱可讓皮膚變得光滑，「#menstrual mask」影片已吸引超過110萬次觀看。
網紅Derya是推崇者之一，她強調，經血絕對不骯髒，與一般血液不同，經血是把養份和生命帶給胎兒的血液，其富含幹細胞及胎兒所需的所有養份，就是「我們皮膚和身體所需的養份」，因此適用於皮膚保養。她稱，會用經血滋養植物。
對此，「Very Well Health」澄清，指出經血就是在體內流動的血液，但亦包含子宮內膜脫落的組織。
經血護膚源於富血小板血漿療法
「Skin Masterclass」創辦人兼化學工程師Cigdem Kemal Yilmaz強調，「絕對不建議」使用經血護膚。Yilmaz表示，相信經血護膚的邏輯是源自「富血小板血漿療法」(platelet-rich plasma treatment，PRP treatment)，是PRP的DIY版本。透過離心技術把紅血球從血液中分離出來，再用離心技術將血小板濃縮，便製成PRP。醫學界相信PRP有加速癒合、組織生長、產生玻尿酸等效用，但有別於經血，製造PRP程序是在無菌環境下進行。
Yilmaz表示，經血護膚目前未有科學或臨床證據證明會對皮膚帶來益處。反而，經血裡含有子宮組織、黏液層、細菌等細胞碎片，將其塗抹面上，可能導致發炎或其他皮膚問題。