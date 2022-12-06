網紅倡經血塗面護膚 專家「絕對不建議」 警告或導致皮膚發炎

經血有這種用途？英國《每日星報》周一報道，TikTok近日出現一股「經血面膜」(menstrual masking)、「經血facial」(period blood facial)新風潮，網民將經血塗抹面上，聲稱可讓皮膚變得光滑，「#menstrual mask」影片已吸引超過110萬次觀看。

網紅Derya是推崇者之一，她強調，經血絕對不骯髒，與一般血液不同，經血是把養份和生命帶給胎兒的血液，其富含幹細胞及胎兒所需的所有養份，就是「我們皮膚和身體所需的養份」，因此適用於皮膚保養。她稱，會用經血滋養植物。

對此，「Very Well Health」澄清，指出經血就是在體內流動的血液，但亦包含子宮內膜脫落的組織。