英國王室｜哈里梅根「睇新聞才知凱特患癌」保密皆因二人信唔過

英國儲妃凱特患癌消息一公布，震驚國際之餘，可能亦震驚了哈里王子及其老婆梅根，皆因據報哈里梅根跟全世界一樣，也是看新聞才知道凱特患癌，事前毫不知情，原因是二人「信唔過」。

美國《紐約郵報》引述消息人士稱，哈里梅根事前「毫無頭緒」(they had no idea)，「跟全世界其他人一樣，在差不多時間內收看新聞才知道(凱特患癌)」。消息人士直言，「這展示了他們一手造成、無可修補的關係」，「誠信已受破壞，王室已與二人保持距離」。