英國王室｜哈里梅根「睇新聞才知凱特患癌」保密皆因二人信唔過

美國《紐約郵報》引述消息人士稱,哈里梅根事前「毫無頭緒」(they had no idea),「跟全世界其他人一樣,在差不多時間內收看新聞才知道(凱特患癌)」。消息人士直言,「這展示了他們一手造成、無可修補的關係」,「誠信已受破壞,王室已與二人保持距離」。

對於為何哈里梅根身為威廉弟弟及弟婦,事前卻完全不知道嫂子凱特患癌,英國《太陽報》亦引述王室專家Richard Fitzwilliams稱,原因是「他們(哈里梅根)信不過」(they can't be trusted),「我們都知道兩兄弟之間已有深刻的裂痕」,「我們也知道,他們明顯已好幾個月沒有交談,原因當然是由於過去4年來,他們(哈里梅根)給王室帶來了無盡的問題,所以不被信任」。

英國王室|哈里梅根排在凱特「最低位置」

王室作家Phil Dampier更指,哈里梅根排在威廉和凱特重視名單中的「最低位置」(at the bottom of William and Kate's priorties),指夫婦既要照顧子女,又要處理社交平台上的各種陰謀論,以及凱特「修圖風波」造成的損害,根本無閒理會哈里梅根,「哈里梅根不獲通知,是因為威廉及哈里的關係,處於歷來最低點」。他指,這從早前哈里返英探望患癌的父王查理斯三世時,並無跟兄長見面可見一斑,「若威廉想嘗試和解,大可抽空見哈里,但他沒有這樣做」。