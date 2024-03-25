英國王室｜哈里梅根「睇新聞才知凱特患癌」保密皆因二人信唔過

英國儲妃凱特患癌消息一公布，震驚國際之餘，可能亦震驚了哈里王子及其老婆梅根，皆因據報哈里梅根跟全世界一樣，也是看新聞才知道凱特患癌，事前毫不知情，原因是二人「信唔過」。
美國《紐約郵報》引述消息人士稱，哈里梅根事前「毫無頭緒」(they had no idea)，「跟全世界其他人一樣，在差不多時間內收看新聞才知道(凱特患癌)」。消息人士直言，「這展示了他們一手造成、無可修補的關係」，「誠信已受破壞，王室已與二人保持距離」。
對於為何哈里梅根身為威廉弟弟及弟婦，事前卻完全不知道嫂子凱特患癌，英國《太陽報》亦引述王室專家Richard Fitzwilliams稱，原因是「他們(哈里梅根)信不過」(they can't be trusted)，「我們都知道兩兄弟之間已有深刻的裂痕」，「我們也知道，他們明顯已好幾個月沒有交談，原因當然是由於過去4年來，他們(哈里梅根)給王室帶來了無盡的問題，所以不被信任」。
英國王室｜哈里梅根排在凱特「最低位置」
王室作家Phil Dampier更指，哈里梅根排在威廉和凱特重視名單中的「最低位置」(at the bottom of William and Kate's priorties)，指夫婦既要照顧子女，又要處理社交平台上的各種陰謀論，以及凱特「修圖風波」造成的損害，根本無閒理會哈里梅根，「哈里梅根不獲通知，是因為威廉及哈里的關係，處於歷來最低點」。他指，這從早前哈里返英探望患癌的父王查理斯三世時，並無跟兄長見面可見一斑，「若威廉想嘗試和解，大可抽空見哈里，但他沒有這樣做」。
英國王室｜哈里梅根已「私下」接觸凱特
英國《每日郵報》則稱，據報哈里梅根在凱特發布患癌聲明後，已「私下」接觸威廉及凱特，但未知是透過電話、視像通話抑或是發短訊，亦未知哈里今次會否飛返英國探望凱特。