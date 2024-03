英國王室｜身體語言專家揭凱特真實感受 友人爆聲明「快速寫成」

英國42歲儲妃凱特因修圖風波弄得滿城風雨後,終「從實招來」自爆患癌,令愈傳愈烈的各種陰謀論降溫。肯辛頓宮發言人昨(23日)表示,大眾的支持令凱特及王儲威廉深受感動,亦欣喜感謝外界理解二人在此刻需要私隱。英媒引述凱特友人稱,凱特公開宣讀的聲明是她發自真心、親手快速寫成。有肢體語言專家則指凱特有3個動作,揭露其真實感受。

凱特患癌|密友︰每一個字都是她寫的

凱特於上周三為其患癌聲明錄影,而片段在上周五晚發布,《星期日泰晤士報》引述凱特一名密友稱,她現身說法並不全因為過去數周令人難過的風風雨雨,「而更多是因為她自知是公眾人物,有更大的領導責任」。友人強調,「一切都是她寫的,每一個字都是,而且很快寫成(she wrote every word of it, it came together very quickly)」,並指凱特的聲明亦讓她可以向不相信流言斐語及陰謀論的支持者交代。