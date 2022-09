英女王逝世｜查理斯三世堅離地？「唔知咩係保鮮紙」被唱足4年

英女王伊利沙伯二世逝世後,接任國王的查理斯三世不斷被爆「黑歷史」。查理斯三世一段傳聞中的往事近日再被宣傳,指他離地到連保鮮紙也不知道是甚麼,看到時還大吃一驚。

英國王室作家鮑爾(Tom Bower)在2018年出版的《叛逆王子︰查理斯王子的權力、激情與反抗》(Rebel Prince : The Power, Passion and Defiance of Prince Charles)一事中,提到查理斯一次見到保鮮紙時「尖叫」(shrieked)及「顫抖」(trembled)。

鮑爾聲稱,「他(查理斯)走進廚房尖叫起來,卡米拉擔心發生甚麼時尾隨跑來,『這是甚麼?』她的丈夫(查理斯)指著食物問道」,「『這是保鮮紙,親愛的』她回答。」

查理斯三世|傳曾坐包機商務艙來港感座位「不舒適」

這段描述早於該書2018年出版時,已有傳媒引述,如今隨著查理斯成為新英王,而被舊聞翻炒。該書又聲稱,查理斯與戴妃離婚後,一直與卡米拉保持低調,直至98年卡米拉終對遲遲未獲准許與查理斯出席公開場合、不准見威廉及亨利,感到不滿。該書指英女王妹妹瑪嘉烈公主曾「幫口」游說女王接納卡米拉,但女王拒絕。據報最終女王在查理斯婚禮上,不單沒有叫過卡米拉的名字,亦不肯大合照。

此外,該書又指查理斯當年乘搭英航包機來港,被安排坐商務艙,當時他說︰「我花了點時間才知道……那不是頭等,我對座位為何那麼不舒服(the seat seemed so uncomfortable)感到疑惑。這是帝國之末了,我自嘆一口氣(such is the end of Empire, I sighed to myself)」。不過,該書的真確性無從稽考,當年克拉倫斯宮拒絕評論該書的內容。