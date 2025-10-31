英王褫奪安德魯王子剩餘所有頭銜　逐出王室住所

醜聞纏身的英國安德魯王子，被兄長英王查理斯三世剝奪剩餘的所有頭銜，不再稱為「王子」，並將他逐出王室住所。白金漢宮周四(30日)宣布，儘管安德魯一直否認對他的指控，但仍有必要譴責。查理斯三世將繼續對一切形式虐待的受害者和倖存者表達最深切的慰問和同情。

查理斯三世已撤銷安德魯的王子頭銜，並令他搬離位於溫莎城堡附近的皇家豪宅。白金漢宮聲明指出，安德魯已正式接獲通知，必須交還皇家莊園(Royal Lodge)租約，搬到英格蘭東部的私人住所。聲明強調，儘管安德魯否認針對他的指控，但這些究責措施仍被視為必要，「國王與王后願明確表示，他們的心意與最深切的同情，一直並將繼續與所有形式受虐事件的受害者與倖存者同在。」