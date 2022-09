8歲女驚喊半夜「耳邊有人講嘢」 母以為發惡夢 閉路電視揭恐怖真相

BB小朋友經常發惡夢,父母定必擔心不已,想知道背後原因。澳洲一名母親早前亦受女兒「發惡夢」困擾,但查看家中監控片段後,真相竟比惡夢更加恐怖。

居於澳洲西部傑拉爾頓市(Geraldton)的8歲女童,今年6月2日半夜忽然「發開口夢」,說「停止,你嚇到我了。走啊。」(Stop it, you're scaring me. Go away.),不久又說「我不喜歡,走啊」(I don't like it, go away),母親被吵醒後查看,見女兒在床上安然無恙,心想女兒只是發惡夢,連忙細心安撫她。

家長以為發惡夢 閉路電視揭女童身陷險境

至翌日,母親為免女兒夜長夢多,打算給女兒看昨晚的監控片段,讓女兒知道房間根本沒有人。可是片段令母親大吃一驚——赫見一名陌生男人身處女兒睡房內。

該名母親說︰「我感到作嘔又憤怒,當我看CCTV時,捕捉到有人正在我孩子的睡房外,我本來想安慰她(女兒),向她展示房間沒有人,卻發現她的惡夢竟是真實的。我真的很慶幸安裝了攝錄鏡頭」。據報該名男子是從一度沒上鎖的門進入該屋,再步入女童睡房,然後爬上床梯,騷擾睡在上格床的女童,在她耳邊輕聲細語。女童母親入房查看前,恐怖男人已逃之夭夭。涉事母親稱,幸好女兒睡上格床,防礙了恐怖男對女兒作更猖狂行動。

當地警方最終憑線報揪出疑犯,指是已為人父的33歲男子Jamie Phillip Mongoo,他日前提堂被控以逾20項罪名,案件定於11月再審。