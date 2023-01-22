住得好｜鑽石廳三尖八角好難搞？呢幾個方法幫你巧妙善用空間！

80、90年代的大型屋苑，鑽石廳是其中一種很常見的圖則，但一般而言鑽石廳都不是太受歡迎，客廳三尖八角，好師傅裝修設計平台也曾處理過不少鑽石廳的設計個案，在此分享一些巧妙善用空間的方法。

鑽石型客廳在大型屋苑常見

上次談到眼鏡房在舊樓細單位中常見，另外一種常見的戶型是鑽石廳，特別在80、90年代的大型屋苑中就非常普遍，例子包括大型屋苑藍田麗港城、紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊。不過鑽石廳普遍不太受歡迎，客廳三尖八角不夠實用，電視不能正對梳化，傢俬難以擺放，很多人都會選擇避之則吉，如果買入鑽石廳單位，其實也有設計的妙法。

改間三角形儲物房 拉直客廳

鑽石廳其中一個常見的做法，就是拉直其中一幅牆，變成長方形的客廳，視覺上亦不會太突兀，空間實際上亦較為見使，以好師傅設計屯門大興花園例子，戶主就選擇在斜牆位置，造了一個三角形房間，作為儲物室，令到電視牆身可以直對梳化，戶主將儲物房的門口改作暗門設計，視覺上更有一體化的感覺，更加美觀，令房門變成走廊的一部份，另外戶主決定將梗廚改作開放式設計，解決了廚房牆角突出的問題，模糊了各個空間的界線，亦令空間感更加開揚。