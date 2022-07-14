市況預測｜高力：上半年整體投資量按年跌15% 工業類抗跌力強

疫情緩和，市場氣氛逐步上升，惟全年經濟增長放緩。高力今日(14日)發表下半年市場展望報告，指今年第二季整體物業投資交易量，已由第一季的低位回升，商業物業投資量亦按季升52%，但今年上半年整體投資量仍按年下跌15%，成交額289億元；預料加息會令投資者更審慎，市場復甦緩慢，並預期今年成交額僅700億元，按年下跌5%的預測則維持不變。

睇好工業物業 抗跌力強 高力指出，受惠於強勁需求及租賃表現，工業物業如數據中心和冷藏庫設施等，將繼續成為下半年的熱門投資物業類別，預期會有更多業主或機構投資者，與第三方物流、冷藏庫、迷你自存倉和數據中心營運商合作，以長期租約方式洽談，以確保有穩定收入，料下半年的交投量將超出上半年。由於網上銷售於今年首5個月按年增長29%，高力相信，電子商貿行業將成為帶動工業物業需求的一大助力，預測全年的倉庫租金有望按年增長3.5%，整體倉庫價格全年料會錄得5%升幅。

下半年新落成甲廈樓面涉 390 萬呎 租金升幅受壓 寫字樓市場方面，新寫字樓的出租需求仍疲軟，於第二季錄得負176,300方呎的淨吸納量，成為自2021年以來增長最緩慢的季度，推高整體空置率由0.4%至11.2%。而下半年將會有390萬方呎全新甲級寫字樓樓面落成，有機會推高年底的整體空置率，並對租金升幅造成壓力。高力預計，下半年寫字樓租賃市場將不會出現大幅反彈，整體甲級寫字樓的租金將下調2%，並料由物色優質寫字樓空間的租戶帶動。