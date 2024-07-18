「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段發展項目「黃金海灣」第1期「意嵐」震撼價登場，入場價低至「1字頭」，項目將於周六(20日)首輪推售188伙。am地產特意為讀者準備項目懶人包，一文睇清「意嵐」景觀、價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。 意嵐戶型分布、平面圖、車位 「意嵐」全盤提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎。項目設兩座住宅大樓，包括第3座及第5座，第5座細分A、B兩翼。第3座標准單位每層設12伙及3部升降機；第5A及5B座標准單位每層分別設13及12伙，均設3部升降機。 全盤約七成單位可享海景，第1期海景單位集中於向南或東南方向，涉及第3座A至G室；項目向東單位外望相鄰項目大樓，涉及第5A座H/J/K/M室，以及第5B座J/K/M/N室，另第5A座A/P/N室朝向東南方，有意避開樓景，望向公路景。向西單位則望向內園景或部分海景，涉及第5A座D至G室，以及5B座A至E室，惟海景亦有機會將來被項目第二期所遮擋。其餘向北伙西北方向的單位涉及第3座H/J/K/M/N室，以及第5B座F和G室，主要望公路及學校，部分高層單位可望山景。 12 戶爭一個車位 戶型分布方面，標準單位提供623伙，實用面積由204至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。 另提供69伙特色單位，實用面積由182至767方呎，包括34伙連平台特色戶，平台面積由47至270方呎，以及35伙連天台特色戶，天台面積由87至622方呎，住戶均需經公共樓梯前往。 項目停車位位於地下及1樓，合共提供58個住宅停車位，相當於平均每12戶伙爭一個車位。項目預計關鍵日期為2025年11月21日，樓花期長約17個月。 ⇊ 意嵐 平面圖⇊

意嵐 價單 2 號價單：提供80伙 折實平均呎價 10686 元 「意嵐」於7月15日加推第2號價單，涉及80伙，涵蓋43伙開放式、32伙兩房及5伙三房，實用面積介乎204至653方呎。扣除最高折扣12%後，折實售價由189.7萬至703.6萬元，當中有16伙折實售價低於200萬元；折實呎價介乎9,200元至11,905元，折實平均呎價10,686元，較首張價單9,988元，高近7%。 最低售價單位為第5B座10樓H室，開放式間隔，實用面積204方呎，折實售價189.7萬元，折實呎價9,299元。最低呎價單位為第5B座8樓J室，開放式間隔，實用面積215方呎，折實售價197.8萬元，折實呎價9,200元。 首張價單：提供 139 伙 折實平均呎價 9988 元 「意嵐」於7月8日公布首張價單，共139伙，涵蓋72伙開放式、58伙一房及9伙兩房，實用面積由206至444方呎。定價由209.3萬至496.5萬元，呎價介乎10,122元至13,511元。扣除最高折扣12%，折實售價由184.2萬至436.9萬元，折實呎價介乎8,908元至11,889元，折實平均呎價9,988元，為自2016年7月同區「豐連」首批折實平均呎價8,826元後，近8年以來新低。 旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘形容是次定價為「黃金西餅價」，因項目鄰近黃金海岸，希望定價吸引更多「西餅客」入市。他稱，是次定價已參考同區一手及二手樓價，亦考慮到項目的自身優勢，希望能夠吸引年輕人、投資客及用家入市。被問及集團能否獲合理利潤時，他強調是次定價最主要是視乎市況。 最低售價為5B座8樓K室，實用面積206方呎，開放式間隔，折實售價184.2萬元，折實呎價8,942元；最低呎價為5A座5樓D室，實用面積444方呎，折實售價395.5萬元，折實呎價8,908元。是次「意嵐」折實入場價低見184.2萬元，對上一個低於此水平新盤、追溯到2014年7月大埔嵐山第I期，當時首批開放式單位折實售價165.41萬元。