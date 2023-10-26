施政報告2023｜世邦魏理仕：「減辣」釋放房地產市場購買需求 惟短期內樓價仍受壓

行政長官李家超周三(25日)發表2023年《施政報告》，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平認為，從長遠發展而言，《施政報告》有效優化房地產市場及提振經濟，是次報告重點處理港人的土地房屋疑難。然而，政府在實施相關措施計劃時，可考慮一些因素。

陳錦平指，調整住宅物業需求管理措施預計可釋放房地產市場的購買需求。然而，將買家印花稅的稅率減半，由15%減至7.5%，推動市場力度有限；而將新住宅印花稅的稅率減半將增加市場的買賣活動。不過，隨著市場出售的住宅數目增加，加上息口高企為買家入市一大阻力，預計買家議價能力強，短期內樓價仍然受壓。

關於北部都會區行動綱領，政府將擴大「加強版傳統新市鎮發展模式」至所有新發展區，優化執行安排，陳錦平預計市場上將出現更多的併地活動。