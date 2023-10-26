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地產
2023-10-26 09:30:00

施政報告2023｜世邦魏理仕：「減辣」釋放房地產市場購買需求 惟短期內樓價仍受壓

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施政報告2023｜世邦魏理仕：「減辣」釋放房地產市場購買需求 惟短期內樓價仍受壓

世邦魏理仕指，隨著市場出售的住宅數目增加，加上息口高企為買家入市一大阻力，預計買家議價能力強，短期內樓價仍然受壓。(資料圖片)

行政長官李家超周三(25)發表2023年《施政報告》，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平認為，從長遠發展而言，《施政報告》有效優化房地產市場及提振經濟，是次報告重點處理港人的土地房屋疑難。然而，政府在實施相關措施計劃時，可考慮一些因素。

陳錦平指，調整住宅物業需求管理措施預計可釋放房地產市場的購買需求。然而，將買家印花稅的稅率減半，由15%減至7.5%，推動市場力度有限；而將新住宅印花稅的稅率減半將增加市場的買賣活動。不過，隨著市場出售的住宅數目增加，加上息口高企為買家入市一大阻力，預計買家議價能力強，短期內樓價仍然受壓。

關於北部都會區行動綱領，政府將擴大「加強版傳統新市鎮發展模式」至所有新發展區，優化執行安排，陳錦平預計市場上將出現更多的併地活動。

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施政報告2023｜世邦魏理仕：「減辣」釋放房地產市場購買需求 惟短期內樓價仍受壓

世邦魏理仕對政府吸引公司到港設立業務及吸引、留人才的相關措施表示支持。(資料圖片)

政府規劃土地發展時可仔細審查土地用途

世邦魏理仕支持政府活化紅磡站及周邊用地計劃，這將釋放該地區的土地用途潛力。然而，考慮到現時寫字樓空置率高企，加上未來商業空間供應多，建議政府在規劃土地發展時，可仔細審查土地用途。

另外，對政府吸引公司到港設立業務及吸引、留人才的相關措施表示支持，吸引海內外公司到港設立總部╱分部業務及引入公司遷冊機制的計劃預計可促進更多的商業活動。加上「一簽多行」及其他搶人才、留人才的舉措，相信這可吸引更多高質素的人才移居香港。「資本投資者入境計劃」要求申請者需要在香港投資於股票、基金、債券等資產達3,000萬元或以上，建議政府可納入房地產投資為資產之一。

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