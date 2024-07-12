柏蔚森I懶人包｜跑道區前端三面環海 一文睇清生活配套、示範單位及價單(多圖有片)

啟德跑道區全新盤低價登場！新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的「柏蔚森I」自亮相即引起市場關注，單位屬全區最細，入場價亦創區內最平，項目坐落於跑道區最前端，三面環海，大部分單位享九龍灣遊艇景或維港海景。am地產特意為讀者準備「柏蔚森I」懶人包，一文睇清「柏蔚森I」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。 柏蔚森I戶型分布、平面圖、車位 「柏蔚森I」由第5座及第6座兩座住宅大樓組成，第5座住宅樓層由第2樓至29樓，標準樓層每層設9伙及3部升降機；第6座住宅樓層由2樓至7樓，標準樓層每層設15伙及2部升降機，單位分布呈長條型，位於走廊兩側，升降機設於走廊一側盡頭。 單位屬啟德區最細，一房由234方呎起，兩房由345方呎起，三房由512方呎起。項目主打兩房佔七成，涉及205伙，標準兩房佔182伙，實用面積由374至400方呎，另設23伙兩房連書房單位，實用面積469方呎。標準兩房分布於第5座B室、D室、E室、F室、H室及J室，當中B/E/H/J室睡房分隔客飯廳兩側，另第5座G室為兩房連書房間隔，書房緊鄰睡房1。第6座兩房包括A室至G室及Q室，睡房均分隔客飯廳兩側。 一房僅提供28伙，實用面積由272至288方呎，均位於第6座H室至P室，均設開放式廚房，浴室採獨立設計，客飯廳與睡房同向，外望會所泳池景；三房涉及46伙，實用面積由512至560方呎，位於第5座A室及C室，外望九龍灣遊艇海景。 項目提供12伙特色單位，實用面積由234至560方呎，包括9伙連平台特色戶，連平台面積由28至131方呎，以及3伙連天台特色戶，連天台面積由353至394方呎。全盤面積最細單位為第6座2樓J室，一房間隔，實用面積234方呎，連30方呎平台。面積最大單位包括第5座2至29樓C室，三房間隔，實用面積560方呎，其中頂層29樓C室連394方呎天台，需經由公共樓梯抵達。 「柏蔚森I」停車位位於地庫1樓及2樓，合共提供31個住宅停車位，項目預計關鍵日期為2025年8月31日。 ⇊ 柏蔚森I平面圖 ⇊

柏蔚森I示範單位 「柏蔚森I」延續PAVILIA COLLECTION系列港島半山豪宅品味，單位獨特貼心設計巧思，採用多項新世界發展專利及註冊設計。設有1個連家具示範單位，以第6座6樓G室為藍本搭建，實用面積385方呎，兩房間隔，層與層之間的高度達3.15米。示範單位以大自然交響曲為主題，融合森林的寧靜遼闊和音樂的流暢，設計出一個讓人放鬆身心、激發靈感的空間。 單位內部的門窗把手ARTISHANDLE設計獨特，展現出精緻的設計概念。大門都裝配有專利的ArtisLock三合一智能門鎖，住戶可以使用指紋掃描、門匙或Artisanal Living應用程式解鎖。單位還配備ARTISCABINET，可同時收納鞋子和雨傘，並預留手機充電位置。另配置Artis配件及Artisan Switches燈掣開關，造型匠心獨到。 全屋不設走廊，空間實用。客廳飯廳空間寬敞方正，間隔明確。寬敞的客廳可放置三座位梳化，背牆達2.5米，便於擺放家具。地板選用時尚的意大利木紋瓷磚，不僅耐用且易於清潔。寬闊的落地鋁框玻璃門連接40方呎露台及工作平台，設有PAVILIA COLLECTION全港首個BALCONY+，配備意大利品牌洗衣乾衣機，並足夠預留空間放置小型家電，防雨趟閘亦安全實用；House Light用上金屬流線形設計。此外，露台及工作平台亦設有MAGIC HANGER，兩組自家設計晾衣桿可固定於不同位置。兩間睡房均寬敝舒適，睡房1足夠放置舒適雙人床及小茶几，甚至貼心地預留空間放置落地式衣櫃；睡房2則設有特大轉角窗戶，增加室內採光，可欣賞開揚的海景。

柏蔚森I價單 3 號價單：提供60伙 折實平均呎價18469元 「柏蔚森I」於7月9日加推第3號價單，提供60伙，實用面積由236至560方呎，扣除最高折扣18%後，單位折實售價由415.6萬至1,122萬元，折實呎價由16,138元至20,612元，折實平均呎價18,469元，較上張2號價單17,594元高約5%。入場單位為第6座2樓H室，實用面積251方呎，連28方呎平台，一房間隔，折實售價415.6萬元，折實呎價16,560元。 2 號價單：提供82伙 折實平均呎價17594元 「柏蔚森I」於7月6日加推第2張價單，涉及82伙，涵蓋8伙三房，59伙兩房及15伙一房，折實售價由391.5萬至1,087.8萬元，折實呎價由16,134元至19,965元，折實平均呎價17,594元，較首張價單的17,188元高約2%。 是批售價最低單位為6座2樓P室，一房間隔，實用面積236方呎，外連30方呎平台，折實售價391.5萬元，折實呎價16,589元；呎價最低單位為6座3樓M室及N室，實用面積276方呎，均屬一房間隔，折實售價445.3萬元，折實呎價16,134元。 首張價單：提供60伙 折實平均呎價17188元 「柏蔚森I」於7月4日公布首張價單，提供60伙，涵蓋15伙一房、38伙兩房及7伙三房，實用面積由234至512方呎。以150天現金優惠付款計劃，提供最高折扣18%計算，單位折實售價由386.4萬至987.2萬元，折實呎價16,008元至19,690元，折實平均呎價17,188元。一房單位折實售價由386.4萬至458.8萬元，折實呎價介乎16,134元至16,625元。最低售價為第6座2樓J室，實用面積234方呎，連30方呎平台，折實呎價16,513元。 兩房單位折實售價由598.8萬至736.4萬元，折實呎價介乎16,008元至19,690元。最低售價單位為第5座2樓E室，實用面積353方呎，連28方呎平台，折實呎價16,963元。三房單位買家可獲車位認購權，單位折實售價由958.1萬至987.2萬元，折實呎價介乎18,713元至19,281元。最低售價為第5座2樓A室，實用面積512方呎，折實呎價18,713元。 項目提供兩款付款方法，分別為150天現金優惠付款計劃及建築期付款計劃，最高折扣分別為18%及14.5%，是次價單特設匠心租務優惠，買家若不選擇匠心租務安排2%優惠，可獲為期2年租務安排，年度租金為樓價3.5%。 資料顯示，項目位處的第4B區4號地皮曾兩度易手，最初由潘蘇通旗下高銀金融(530)於2018年擊敗6家財團以89.07億元成功投得；之後於2020年7月，地皮以70.4億元蝕沽予內地商人陳壯榮，並獲佳兆業(1638)確認入股。及至2021年11月，再由新世界發展及遠東發展以79.5億元購入該幅地皮，以最高可建樓面約57.47萬方呎計算，每方呎樓面地價約1.38萬元。

柏蔚森I銷售安排 首輪銷售：7月13日 涉及201伙 「柏蔚森I」落實於7月13日首輪推售201伙，當中198伙以價單形式推售，另3伙以招標形式發售。首輪價單推售單位涵蓋35伙一房，142伙兩房及21伙三房，價單定價由471.3萬至1,368.4萬元，呎價介乎19,523元至24,888元，扣除最高折扣18%後，折實售價由386.4萬至1,122萬元，折實呎價介乎16,008元至20,406元，折實平均呎價17,721元。 另3伙連天台特色戶以招標形式推售。特色單位包括第5座29樓A室，三房間隔，實用面積512方呎連369方呎天台；第5座29樓C室，三房一套間隔，實用面積560方呎連394方呎天台；以及第5座29樓G室，兩房連書房間隔，實用面積469方呎連353方呎天台，層與層之間的高度約3.5米。