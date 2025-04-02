瑜一．天海周日開售69伙 折實價675萬入場｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」系列第IA期「瑜一．天海」上周四(3月27日)推出全新付款辦法，包括120天提早成交回贈、備用按揭等，引發市場關注。今日(2日)公布全新銷售安排，鐵定周日(6日)以先到先得形式發售69伙現樓單位。

逾 3500 人次參觀現樓

華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜一．天海」自上周公布新價單及開放現樓予有興趣客人預約參觀，已錄超過3,500人次參觀，引起市場熱烈迴響，吸引各區用家及投資者追捧，其中內地客人佔整體約30%。逾60%客人對一房單位有興趣，有感這批一房單位為整個何文田站之最後一房供應，機會難逢。大部分客人受項目位處港鐵何文田站上蓋的優越地利、前排向南單位之維港景觀、以及無縫連接港鐵車站大堂之尊屬升降機所吸引。