瑜一．天海周日開售69伙 折實價675萬入場｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」系列第IA期「瑜一．天海」上周四(3月27日)推出全新付款辦法，包括120天提早成交回贈、備用按揭等，引發市場關注。今日(2日)公布全新銷售安排，鐵定周日(6日)以先到先得形式發售69伙現樓單位。
逾3500人次參觀現樓
華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜一．天海」自上周公布新價單及開放現樓予有興趣客人預約參觀，已錄超過3,500人次參觀，引起市場熱烈迴響，吸引各區用家及投資者追捧，其中內地客人佔整體約30%。逾60%客人對一房單位有興趣，有感這批一房單位為整個何文田站之最後一房供應，機會難逢。大部分客人受項目位處港鐵何文田站上蓋的優越地利、前排向南單位之維港景觀、以及無縫連接港鐵車站大堂之尊屬升降機所吸引。
為回應市場需求，項目將於本周日早上11時起以先到先得形式發售69伙，當中包括39伙一房及30伙兩房單位，實用面積介乎333至591方呎。其中一房分別為1B座B室及1B座C室，全數單位均享優質內園景致。而兩房單位分別為1A座C室及1B座D室。當中1A座C室坐北向南，擁有一線醉人維港景致，而1B座D室除優質廣闊內園景致，中高層單位更可欣賞九龍東方向海景。
扣除最高折扣及優惠後，69伙折實售價由675.58萬至2,074.71萬元，折實呎價介乎18,888元至35,105元，折實平均呎價23,040元。整批單位以定價計，市值逾8億元。入場單位為1B座2樓C室，實用面積338方呎，一房間隔，折實售價約675.58萬元，折實呎價約19,988元。
瑜一．天海由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。