英皇國際膺BCI Asia香港十大地產發展商

英皇國際(163)於日前舉行的「BCI Asia Awards 2024」頒獎典禮上榮獲「BCI Asia 香港十大地產發展商」(BCI Asia Top 10 Developers Award)殊榮。該獎項對本集團於地產發展業務及旗下物業項目予以業界專業肯定，反映團隊不論在物業發展初期的規劃設計、施工建築，以至銷售推廣等各個領域均有卓越表現。
英皇國際副主席楊政龍表示，對於被再度評為「BCI Asia香港十大地產發展商」獲得業界肯定，感到十分高興。集團近年積極發展各類高質素的地產項目，悉心設計及興建優質舒適的住宅及工商物業，為置業人士及投資者提供多元化選擇。未來亦會持續創新，繼續在環境、社會和管治領域上作出貢獻，以實踐可持續發展為目標，打造與社區和諧共融及綠化節能的高端項目。
楊政龍稱，集團近年發展洋房項目「壽臣山15號」、臨海洋房「畔海」及甲級商廈「駱克道81 號(現命名為廣發大廈)」等不同項目，並在發展項目上引入及應用與時並進的創新科技，以提升物業質素，建構可持續發展的生活環境。其中，「壽臣山15號」倚山而建，著重室內外綠化景致，垂直綠牆配以4.5米室內拱形天花及羅馬式圓柱，憑藉園林景觀設計與港島南區天然美景融為一體，以及雲集國際著名室內設計師匠心打造等優勢，於去年獲得推廣及評價國際奢侈品及服務品牌獎項「Luxury Lifestyle Awards」的「最佳豪華住宅項目(Best Luxury Residential Development Award 2023)」。
至於「畔海」善用毗連小欖海灘得天獨厚的特色，以落地玻璃窗為住戶引入海天一色的無縫海景；而位處港島核心地段的甲級商廈項目「駱克道81號(現命名為廣發大廈)」則與「壽臣山15號」一樣，皆榮獲「綠建環評銅級認證(BEAM Plus Grading: Bronze rating under BEAM Plus NB V1.2)」，在項目用料、節能方面均符合可持續發展原則。
「BCI Asia Awards」屬東南亞地產業界備受認可的年度獎項，其中「香港十大地產發展商」獎項按發展商過去一年旗下建築項目在推動可持續發展及綠色建築評級上的表現，選出當地最傑出的發展商，深受業界推崇。