英皇國際膺BCI Asia香港十大地產發展商

英皇國際(163)於日前舉行的「BCI Asia Awards 2024」頒獎典禮上榮獲「BCI Asia 香港十大地產發展商」(BCI Asia Top 10 Developers Award)殊榮。該獎項對本集團於地產發展業務及旗下物業項目予以業界專業肯定，反映團隊不論在物業發展初期的規劃設計、施工建築，以至銷售推廣等各個領域均有卓越表現。

英皇國際副主席楊政龍表示，對於被再度評為「BCI Asia香港十大地產發展商」獲得業界肯定，感到十分高興。集團近年積極發展各類高質素的地產項目，悉心設計及興建優質舒適的住宅及工商物業，為置業人士及投資者提供多元化選擇。未來亦會持續創新，繼續在環境、社會和管治領域上作出貢獻，以實踐可持續發展為目標，打造與社區和諧共融及綠化節能的高端項目。