英皇國際膺BCI Asia香港十大地產發展商

至於「畔海」善用毗連小欖海灘得天獨厚的特色,以落地玻璃窗為住戶引入海天一色的無縫海景;而位處港島核心地段的甲級商廈項目「駱克道81號(現命名為廣發大廈)」則與「壽臣山15號」一樣,皆榮獲「綠建環評銅級認證(BEAM Plus Grading: Bronze rating under BEAM Plus NB V1.2)」,在項目用料、節能方面均符合可持續發展原則。

「BCI Asia Awards」屬東南亞地產業界備受認可的年度獎項,其中「香港十大地產發展商」獎項按發展商過去一年旗下建築項目在推動可持續發展及綠色建築評級上的表現,選出當地最傑出的發展商,深受業界推崇。