銅鑼灣東角中心全層醫務樓連租約罕放 出租率近全滿｜商廈市況

位於銅鑼灣核心位置的東角中心，最新有醫療樓層以連租約全層放售，屬罕有放盤物業。放售物業為銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心17樓全層，物業坐落於銅鑼灣港鐵站上蓋，屬繁華的商業及零售核心地段，兼具交通便利及人流暢旺等多重優勢，是區內罕有的優質投資機會。

面積逾 1.5 萬呎 醫療機構長期承租 是次獲委任為獨家代理的仲量聯行指，放售的17樓全層，樓面面積約15,263方呎，將以「現狀」連現有租約形式出售。目前該樓層主要由信譽良好的醫療機構長期承租，出租率近乎全滿，租約穩定，可為買家帶來持續的現金流，亦有助吸引更多高端醫療相關行業進駐，進一步提升資產價值及長遠回報潛力。同時，物業提供靈活購置方案，買家可選擇全層購入，或按需要分拆單位購置，滿足不同投資或自用需求。

可全層或分拆購買 購置方案靈活 仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，近月寫字樓市場氣氛持續回暖，核心地段的商字樓租賃交投轉趨活躍，用家入市購置自用寫字樓物業亦意欲增強，包括最近市場亦傳出銅鑼灣全新甲廈獲大型互聯網公司洽購。銅鑼灣作為香港商業及消費旺區，市場對該區優質辦公空間的需求持續殷切；而東角中心位處黃金地段、具有穩定租客、專業物業管理及靈活購置模式等優勢，是市場上極具吸引力的優質寫字樓項目，料將吸引投資者及用家青睞。