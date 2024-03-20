SEASONS PLACE價單、示範單位、平面圖 將軍澳新盤懶人包(有片)｜不斷更新

SEASONS PLACE一文睇晒價單、示範單位、平面圖 (多圖有片)

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」為康城商場上蓋最後一個住宅項目，亦屬會德豐「O’ East」系列壓軸項目。am地產特意為讀者準備「SEASONS PLACE」懶人包，一文睇清「SEASONS PLACE」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。 「 SEASONS PLACE 」 戶型分布、平面圖、車位 日出康城第12期全期分3期發展，共涉1,985伙，屬康城商場上蓋項目。第12A期「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎。以標準單位樓層計，每座每層設有6伙及7伙，每座各提供3部升降機。 項目標準單位主打一房及兩房單位，合共佔全盤約89%。當中兩房涉337伙或約52%，實用面積由437至495方呎；一房設240伙或37%，實用面積由322至339方呎；三房一套涉48伙或約7%，實用面積665方呎；餘下25伙或4%為平台或頂層特色戶，實用面積由282至665方呎。全盤面積最細單位為3B座8樓E室，實用面積282方呎，連255方呎平台，一房間隔。面積最大單位為3B座66樓A室，實用面積665方呎，連505方呎天台，三房間隔。 「SEASONS PLACE」停車場分布於3樓、5樓及6樓，合計提供251個住宅停車位；預計關鍵日期為2025年10月31日。 ⇊ SEASONS PLACE 平面圖 ⇊

「 SEASONS PLACE 」 價單 3號價單：108伙 折實均呎15,095元 發展商於3月19日加推3號價單，涉及108伙，包括5伙一房、56伙兩房(開放式廚房)、29伙兩房梗廚，以及18伙三房一套單位，實用面積介乎330至665方呎。維持最高12%折扣，單位折實售價由485.7萬至1,081.1萬元，折實呎價由14,352元至16,257元，折實平均呎價15,095元。以折實金額計算，約有5伙低於500萬元，有61伙低於700萬元，有90伙低於1,000萬元。 2 號價單： 168 伙 折實均呎 14,629 元 發展商於3月17日加推2號價單，涉及168伙，包括79伙一房、59伙兩房(開放式廚房)、15伙兩房，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎285至665方呎。維持最高12%折扣，單位折實售價由447.4萬至1,015.7萬元，折實呎價由13,851元至17,747元，折實平均呎價14,629元。以折實金額計算，約有78伙低於500萬元，有145伙低於700萬元，有160伙低於1,000萬元。 1 號價單： 130 伙 折實均呎 14,188 元 發展商於3月14日公布首張價單，涉及130伙，涵蓋38伙一房，87伙兩房以及5伙三房，實用面積介乎323至665方呎，價單定價由508.1萬至1,112.8萬元，呎價介乎15,426至16,768元。提供4種付款方法，扣除最高折扣12%，折實售價由447.2萬至979.3萬元，折實呎價由13,576元至14,757元。折實平均呎價14,188元，對上日出康城上一新盤「凱柏峰III」首張價單的16,938元低約16.2%，較「凱柏峰I」首批17,888元更低約20.6%。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀形容該張價單為「壓軸起動價」，希望首批銷情理想，吸引首置客、用家等入市，當中5%單位低於450萬元，30%單位低於500萬元，96%單位低於700萬元。

「 SEASONS PLACE 」銷售安排 3月23日：首輪銷售368伙 「SEASONS PLACE」落實3月23日(星期六)展開首輪銷售合共368伙，包括115伙一房、173伙兩房(開放式廚房)、45伙兩房梗廚及35伙三房一套單位，全部以價單形式推售。當日銷售將分為A組(大手或指定單位)，以及B組(選購1至2伙)時段。A組大手需買指定單位或2伙至6伙。 發售單位實用面積由323至665方呎，折實售價由447.2萬至1,081.1萬元，折實呎價由13,576元至16,257元，折實平均呎價14,604元。以折實金額計算，約有115伙低於500萬元，有301伙低於700萬元，有345伙低於1,000萬元。 入場單位為第3A座9樓F室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積323方呎，折實售價447.2萬元，折實呎價13,845元。最低呎價單位為第3A座9樓C室，兩房(開放式廚房)戶型，實用面積453方呎，折實呎價13,576元，折實售價615萬元。 兩房(開放式廚房)最低售價為第3A座9樓D室，實用面積437方呎，折實售價602.3萬元，折實呎價13,783元。兩房(梗廚)最低售價單位為第3A座8樓B室，實用面積495方呎，折實售價678.2萬元，折實呎價13,701元。至於三房一套最低售價單位為第3B座9樓A室，實用面積665方呎，折實售價971.5萬元，折實呎價14,609元。

SEASONS PLACE單位特色 標準戶樓高3.325米 打造兩款多功能收納櫃： 「SEASONS PLACE」所有標準單位層與層之間高度達3.325米，工作平台與露台合併，打造寬敞空間。外牆則採用玻璃幕牆設計，並選用高效能雙層中空玻璃，引入自然光室內，同時有效阻隔紫外光及調節室內溫度，大門配備 Philips電子門鎖，支援指紋、密碼、感應卡及藍芽解鎖。 部分一房及兩房利用特高3.325米層與層之間高度，打造多功能收納櫃組合，附設智能消毒鞋櫃，以紫外線自動消毒鞋履。多功能收納櫃組合設有兩種款式，包括「潔淨設備專家」，內設電掣、多功能收納趟板及活動層板，可自由配合配件，收納家居潔淨設備及電器；另「衣物護理專家」，內設電掣及活動層板，可靈活配合配件，收納衣物及小電器，打造衣物護理空間。大門一旁亦備有全身鏡。 廚房配備隱藏式伸縮餐桌： 所有單位廚房配備掛牆置物掛件，方便擺放廚房用具；廚櫃內設置物掛盤及隱藏式垃圾桶；浴室鏡櫃則設有側鏡、特色鏡燈，櫃內設風筒收納架。洗手盆櫃內設小物儲存空間，櫃側設隱藏式置物空間。大部分一房廚房配備隱藏式伸縮餐桌、分層抽屜式置物架；開放式廚房則配備獨立抽氣系統。