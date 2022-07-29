由杜琪峯召集香港6位名導洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平(八爺)、徐克及林嶺東聯手打造的電影《七人樂隊》，每位導演以菲林拍攝不同年代的香港故事。電影於昨日(28日)公映，杜Sir、許鞍華、洪金寶和八爺早前接受訪問，分享拍攝點滴。

七人樂隊｜熱愛 就能凝聚 杜琪峯望帶溫情給港人

香港好溫暖 《七人樂隊》的拍攝緣起於菲林的沒落，杜Sir表示，大約10年前業界開始轉用數碼攝錄，即使想繼續用菲林拍攝，本地已沒沖印服務，「突然覺得可能要告別這(菲林)時代，有點傷感。」他認為菲林年代的香港電影，不但留下美好回憶，也在世界各地取得佳績和宣揚香港文化，於是聯絡多位好友導演，展開向菲林電影致敬的拍攝計劃。由2014年開拍，歷時8年終於公映，「拍完開心到死，看完整套電影，覺得香港很溫暖，我們在香港走過的日子，都很值得懷念，希望能帶溫情給香港。」杜Sir臉上掛著滿足笑容。

杜 Sir 自爆被林嶺東欺騙 當年一班香港導演透過電影建立友情，許鞍華指出，「我們不會互相唱衰或排擠，當然有鬧交，但都是為電影好。」杜Sir續稱，業內人士互相尊重和重視友情，「特別我與林嶺東和徐克，從電視台出身已經很熟，只要熱愛電影，就能凝聚大家。」憶起故友林嶺東，杜Sir懷念之餘，又半說笑指被對方欺騙逾40年，「我和發仔(周潤發)都叫他做大佬，原來他是我們3個之中最年幼的，(你們同年？)之前他說自己屬馬，原來屬羊！」說笑過後，他分享看過林嶺東的短片《迷路》後，發現對方變了許鞍華，「完全不像以前，拍得很細膩，原來他的電影世界改變了，若能發展下去，必定有所不同，但沒機會，僅此一次就離世，他骨子裡有種人情、柔情和鄉情，是我從未見過的林嶺東。」

追求不勞而獲 由杜Sir執導的《遍地黃金》以2000年代為背景，講述3位年輕人如何面對發達機遇，他笑言，「我一生追求甚麼？就是不勞而獲，點知每次都不成功。」他指出，從六七暴動、八十年代樓價大跌、科網股爆破，亞洲金融風暴、金融海嘯等，香港經歷多次大起大跌，「我拍這短片最想帶出貪婪和恐懼，應該貪婪時不貪婪，應該恐懼時不恐懼，遍地黃金又有咩用？」樓市和金融是香港的重大經濟支柱，他預言，「錢搵錢，然後跌市，富貴轉移，以香港這地區特色，一定會重複再來，好快，明年或後年就有機會。」

許鞍華的啟蒙時代 由許鞍華執導的《校長》以六十年代為背景，講述校長(吳鎮宇飾)與老師(馬賽飾)一段含蓄的愛情。原來她早已為這年代的故事寫了劇本，礙於資金龐大找不到投資者，正好改成短篇故事，「那是我的啟蒙時期，打越戰、嬉皮士，我本身好乖好傳統，兩者好極端，有好深影響。」她透露曾是小學的代課老師，希望透過一對師生的關係和生活，拍攝有人情味的故事。選角方面，她坦言略帶邪氣的吳鎮宇是演正派校長的不二之選，「他可令角色不太悶，而且要由三十幾歲演到七十歲，唔係人人有這演技，非他莫屬。」至於找馬賽演老師，主因是她的骨骼跟當年的女生相似，尤其適合穿旗袍。