ViuTV選秀節目《全民造星VI》（全民造星6）總決賽在1月4日晚上7時30分舉行，今次會移師到澳門新濠影滙綜藝館舉行，硬撼TVB同日假澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》。冠軍由11名好手角逐，5名評判份量十足，包括少女時代成員孝淵Hyoyeon、劉偉強、古天樂、梁詠琪、鍾廣德。

全民造星VI 總決賽

日期：2026年1月4日

時間：晚上7:30

地點：澳門新濠影滙綜藝館

傳花姐另捧新團

據指，《全民造星VI》十強已經誕生，MIRROR經理人花姐今次決定另捧新團，消息指會在今屆仔仔中嚴選出七人男團，當中Dave、Bosco Kwan、Ian hannz、Gordon、三金均被指已是隊中人選，網上流傳的疑似名單中，已出局的牛牛亦榜上有名。