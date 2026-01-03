ViuTV選秀節目《全民造星VI》（全民造星6）總決賽在1月4日晚上7時30分舉行，今次會移師到澳門新濠影滙綜藝館舉行，硬撼TVB同日假澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》。冠軍由11名好手角逐，5名評判份量十足，包括少女時代成員孝淵Hyoyeon、劉偉強、古天樂、梁詠琪、鍾廣德。
全民造星6總決賽名單
- Bosco Kwan(關曉隆)
- 小雞(陳曉希)
- Kirs(郭民鋒)
- Ian Hannz(陳瑨羲)
- Gordon(張肇維)
- Dave(黃日禧)
- DaiMa(李學偉)
- Jacky Fan(范卓賢)
- 丘藍
- Yip(陳頴業)
- Teller(王偉俊)
全民造星VI 總決賽
- 日期：2026年1月4日
- 時間：晚上7:30
- 地點：澳門新濠影滙綜藝館
全民造星6直播連結
傳花姐另捧新團
據指，《全民造星VI》十強已經誕生，MIRROR經理人花姐今次決定另捧新團，消息指會在今屆仔仔中嚴選出七人男團，當中Dave、Bosco Kwan、Ian hannz、Gordon、三金均被指已是隊中人選，網上流傳的疑似名單中，已出局的牛牛亦榜上有名。