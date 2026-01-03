熱門搜尋:
娛樂
2026-01-03 05:00:00

全民造星6｜總決賽邀孝淵古天樂任評判 硬撼《萬千星輝頒獎典禮》（附直播連結）

《全民造星VI》已進入尾聲階段。

ViuTV選秀節目《全民造星VI》（全民造星6）總決賽在1月4日晚上7時30分舉行，今次會移師到澳門新濠影滙綜藝館舉行，硬撼TVB同日假澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》。冠軍由11名好手角逐，5名評判份量十足，包括少女時代成員孝淵Hyoyeon、劉偉強、古天樂、梁詠琪、鍾廣德。

全民造星6總決賽評判，少女時代成員孝淵Hyoyeon 全民造星6總決賽評判，梁詠琪 全民造星6總決賽評判，古天樂 全民造星6總決賽評判，劉偉強 全民造星6總決賽評判，鍾廣德
全民造星6總決賽名單，Bosco Kwan(關曉隆) 全民造星6總決賽名單，Yip(陳頴業) 全民造星6總決賽名單，DaiMa(李學偉) 全民造星6總決賽名單，Ian Hannz(陳瑨羲) 全民造星6總決賽名單，Jacky Fan(范卓賢) 全民造星6總決賽名單，丘藍 全民造星6總決賽名單，Dave(黃日禧) 全民造星6總決賽名單，小雞(陳曉希) 全民造星6總決賽名單，Gordon(張肇維) 全民造星6總決賽名單，Kirs(郭民鋒) 全民造星6總決賽名單，Teller(王偉俊)
ViuTV正式公布《全民造星VI》總決賽安排在1月4日舉行。

全民造星VI 總決賽

  • 日期：2026年1月4日
  • 時間：晚上7:30
  • 地點：澳門新濠影滙綜藝館

全民造星6直播連結

傳花姐另捧新團

據指，《全民造星VI》十強已經誕生，MIRROR經理人花姐今次決定另捧新團，消息指會在今屆仔仔中嚴選出七人男團，當中Dave、Bosco Kwan、Ian hannz、Gordon、三金均被指已是隊中人選，網上流傳的疑似名單中，已出局的牛牛亦榜上有名。

Ian hannz Ian hannz Dave Dave 三金 三金 Bosco Kwan Bosco Kwan Alvin Alvin Lai Gordon Gordon Jack Lo Marcus Kai Cheung 牛牛 Jacky Fan Jeffrey

