娛樂
2026-01-04 08:00:00

全民造星6｜總決賽Teller壓Ian Hannz成冠軍 孝淵古天樂任評判

第11人Teller復活殺入總決賽，結果成為冠軍人馬。 (周令知攝)

ViuTV選秀節目《全民造星VI》（全民造星6）總決賽在1月4日晚上7時30分舉行，今次會移師到澳門新濠影滙綜藝館舉行，硬撼TVB同日假澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》。冠軍由11名好手角逐，5名評判份量十足，包括少女時代成員孝淵Hyoyeon、劉偉強、古天樂、梁詠琪、鍾廣德。

全民造星6｜總決賽排名

冠軍︰Teller(王偉俊)

亞軍︰Ian Hannz（陳瑨羲）

季軍︰Jacky Fan(范卓賢)

其他參賽者包括Bosco Kwan(關曉隆)、小雞(陳曉希)、Kirs(郭民鋒)、Gordon(張肇維)、Dave(黃日禧)、DaiMa(李學偉)、丘藍及Yip(陳頴業)都交出精彩演出、

第11人Teller復活殺入總決賽，結果成為冠軍人馬。 (周令知攝) Ian Hannz大熱倒灶。 (周令知攝) Jacky Fan排名季軍。 (周令知攝) 《全民造星VI》的冠亞季分別是Telle、Ian Hannz、Jacky Fan。 (周令知攝) 《全民造星VI》的冠亞季分別是Telle、Ian Hannz、Jacky Fan。 (周令知攝) 《全民造星VI》一眾囝囝登場跳《前傳》。 (周令知攝) 《全民造星VI》的冠亞季分別是Telle、Ian Hannz、Jacky Fan。 (周令知攝) 姜濤以嘉賓身份唱出《Boulder》。 (周令知攝) 姜濤以嘉賓身份唱出《Boulder》。 (周令知攝) 姜濤以嘉賓身份唱出《Boulder》。 (周令知攝)
Yip陳頴業 (周令知攝) Yip陳頴業 (周令知攝) Teller王偉俊 (周令知攝) Teller王偉俊 (周令知攝) DaiMa李學偉 (周令知攝) DaiMa李學偉 (周令知攝) Ian Hannz陳瑨羲 (周令知攝) Ian Hannz陳瑨羲 (周令知攝) Jacky Fan范卓賢 (周令知攝) Jacky Fan范卓賢 (周令知攝) Gordon張肇維 (周令知攝) Gordon張肇維 (周令知攝) Kirs郭民鋒 (周令知攝)
丘藍 (周令知攝) 丘藍 (周令知攝) Bosco Kwan關曉隆 (周令知攝) Bosco Kwan關曉隆 (周令知攝) Dave黃日禧 (周令知攝) Dave黃日禧 (周令知攝) Dave黃日禧 (周令知攝) 小雞陳曉希 (周令知攝) 小雞陳曉希 (周令知攝)
古天樂今日現身澳門為《全民造星VI》總決賽任評判。 (周令知攝) 古天樂透露有睇過《全民造星VI》，直認想趁機會發掘新血。 (周令知攝) 《全民造星VI》兩位導師梁祖堯、Gin Lee李幸倪、主持強尼均有現身。 (周令知攝) 《全民造星VI》兩位導師梁祖堯、Gin Lee李幸倪、主持強尼均有現身。 (周令知攝) 《全民造星VI》兩位導師梁祖堯、Gin Lee李幸倪、主持強尼均有現身。 (周令知攝) 少女時代成員孝淵 (周令知攝) 少女時代成員孝淵 (周令知攝) 5位評判包括名導劉偉強、少女時代成員孝淵、古天樂、梁詠琪、ViuTV總理鍾廣德。 (周令知攝) 首屆《造星》冠軍姜濤在舞台中央升起。 古天樂變身項少龍任評判
全民造星6總決賽名單，Bosco Kwan(關曉隆) 全民造星6總決賽名單，Yip(陳頴業) 全民造星6總決賽名單，DaiMa(李學偉) 全民造星6總決賽名單，Ian Hannz(陳瑨羲) 全民造星6總決賽名單，Jacky Fan(范卓賢) 全民造星6總決賽名單，丘藍 全民造星6總決賽名單，Dave(黃日禧) 全民造星6總決賽名單，小雞(陳曉希) 全民造星6總決賽名單，Gordon(張肇維) 全民造星6總決賽名單，Kirs(郭民鋒) 全民造星6總決賽名單，Teller(王偉俊)

全民造星VI 總決賽

  • 日期：2026年1月4日
  • 時間：晚上7:30
  • 地點：澳門新濠影滙綜藝館

全民造星6直播連結

