ViuTV選秀節目《全民造星VI》（全民造星6）總決賽在1月4日晚上7時30分舉行，今次會移師到澳門新濠影滙綜藝館舉行，硬撼TVB同日假澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》。冠軍由11名好手角逐，5名評判份量十足，包括少女時代成員孝淵Hyoyeon、劉偉強、古天樂、梁詠琪、鍾廣德。
全民造星6｜總決賽排名
冠軍︰Teller(王偉俊)
亞軍︰Ian Hannz（陳瑨羲）
季軍︰Jacky Fan(范卓賢)
其他參賽者包括Bosco Kwan(關曉隆)、小雞(陳曉希)、Kirs(郭民鋒)、Gordon(張肇維)、Dave(黃日禧)、DaiMa(李學偉)、丘藍及Yip(陳頴業)都交出精彩演出、
全民造星6總決賽名單
- Bosco Kwan(關曉隆)
- 小雞(陳曉希)
- Kirs(郭民鋒)
- Ian Hannz(陳瑨羲)
- Gordon(張肇維)
- Dave(黃日禧)
- DaiMa(李學偉)
- Jacky Fan(范卓賢)
- 丘藍
- Yip(陳頴業)
- Teller(王偉俊)
全民造星VI 總決賽
- 日期：2026年1月4日
- 時間：晚上7:30
- 地點：澳門新濠影滙綜藝館