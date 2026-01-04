第11人Teller復活殺入總決賽，結果成為冠軍人馬。 (周令知攝)

ViuTV選秀節目《全民造星VI》（全民造星6）總決賽在1月4日晚上7時30分舉行，今次會移師到澳門新濠影滙綜藝館舉行，硬撼TVB同日假澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》。冠軍由11名好手角逐，5名評判份量十足，包括少女時代成員孝淵Hyoyeon、劉偉強、古天樂、梁詠琪、鍾廣德。

全民造星6｜總決賽排名

季軍︰Jacky Fan(范卓賢)

其他參賽者包括Bosco Kwan(關曉隆)、小雞(陳曉希)、Kirs(郭民鋒)、Gordon(張肇維)、Dave(黃日禧)、DaiMa(李學偉)、丘藍及Yip(陳頴業)都交出精彩演出、