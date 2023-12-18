出道100天舉行見面會 RIIZE為fans錄製叫醒電話

RIIZE於見面會上，唱出多首金曲，包括《A Guitar》、《Talk Saxy》、《Memories》和《Siren》等，獲得了fans熱烈支持，他們又驚喜地在觀眾席中出現，與fans親密接觸，引起全場熱烈歡呼。席上RIIZE吹熄插在出道100天紀念蛋糕上的燭，並在前輩Super Junior的利特的主持下，與fans們一起慶祝。

活動上RIIZE與樂迷進行即場對談，分享成團100天感想，並列出願望清單，又閱讀fans寫給他們的祝賀訊息。為了回報fans，他們不但即席錄音叫醒電話、並擺出集體姿勢給fans拍照。RIIZE最後稱fans是他們的動力：「感謝你們每時每刻與我們在一起，我們會繼續努力工作，不斷成長，就像我們組合的名字，請大家繼續關注我們。」繼續預告明年1月5日回歸，並為fans準備了有趣又cool的事。