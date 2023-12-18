熱門搜尋:
MIRROR 黎智英 何依婷 天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-18 21:57:46

出道100天舉行見面會 RIIZE為fans錄製叫醒電話

分享：
生活

RIIZE出道100天舉行fans見面會。

韓國男團RIIZE出道100天，昨日於首爾光雲大學東海文化藝術館大劇院舉行《2023 RIIZE 100 DAYS PARTY ‘Hello, BRIIZE’fans見面會，門票開賣1分鐘內即售罄。RIIZE席表示：「這100天發生了很多事，感覺比現實還要長，但過得真的很快。」

生活

見面會上，RIIZE盡量滿足fans要求。

RIIZE於見面會上，唱出多首金曲，包括《A Guitar》、《Talk Saxy》、《Memories》和《Siren》等，獲得了fans熱烈支持，他們又驚喜地在觀眾席中出現，與fans親密接觸，引起全場熱烈歡呼。席上RIIZE吹熄插在出道100天紀念蛋糕上的燭，並在前輩Super Junior的利特的主持下，與fans們一起慶祝。

生活

擺出不同pose給fans拍照。

活動上RIIZE與樂迷進行即場對談，分享成團100天感想，並列出願望清單，又閱讀fans寫給他們的祝賀訊息。為了回報fans，他們不但即席錄音叫醒電話、並擺出集體姿勢給fans拍照。RIIZE最後稱fans是他們的動力：「感謝你們每時每刻與我們在一起，我們會繼續努力工作，不斷成長，就像我們組合的名字，請大家繼續關注我們。」繼續預告明年15日回歸，並為fans準備了有趣又cool的事。

生活

席上唱出多首新歌。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受