十八年後2.0｜與譚俊彥咬唇戲被刪 陳山聰演易服男一度抽離唔到

《十八年後的終極告白2.0》劇情愈來愈緊張，昨晚播出的一集更有陳山聰以女人造型登場，原來他的角色有易服癖。山聰在IG上載了一張與譚俊彥咬唇的照片，但這幕沒有播出來，這亦解釋到為何譚俊彥的角色被山聰迷暈前不停摸著咀唇。他稱拍攝時真的咬落對方的咀唇，由於畫面太過震憾，太具爭議性，認為現在刪走未嘗是壞事，免得嚇壞觀眾。

山聰的演出可謂搶盡風頭，「易服」後的金髮女郎Look 相當吸睛，無論是外形、神情均十分妖艷，舉手投足滲出陣陣女人味。山聰事後受訪坦言今次演易服癖很大突破，並謂收到劇本時感到愕然，他說：「我第一樣嘢唔係抗拒，而係同監製傾點樣做靚個角色，因為如果醜化咗，觀眾就會好抗拒，所以今次專登搵咗化妝師去設計呢個女性妝。」