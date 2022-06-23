十八年後2.0｜與譚俊彥咬唇戲被刪 陳山聰演易服男一度抽離唔到

《十八年後的終極告白2.0》劇情愈來愈緊張，昨晚播出的一集更有陳山聰以女人造型登場，原來他的角色有易服癖。山聰在IG上載了一張與譚俊彥咬唇的照片，但這幕沒有播出來，這亦解釋到為何譚俊彥的角色被山聰迷暈前不停摸著咀唇。他稱拍攝時真的咬落對方的咀唇，由於畫面太過震憾，太具爭議性，認為現在刪走未嘗是壞事，免得嚇壞觀眾。
山聰的演出可謂搶盡風頭，「易服」後的金髮女郎Look 相當吸睛，無論是外形、神情均十分妖艷，舉手投足滲出陣陣女人味。山聰事後受訪坦言今次演易服癖很大突破，並謂收到劇本時感到愕然，他說：「我第一樣嘢唔係抗拒，而係同監製傾點樣做靚個角色，因為如果醜化咗，觀眾就會好抗拒，所以今次專登搵咗化妝師去設計呢個女性妝。」
以接觸女人40年經驗去演
提到在《金宵大廈2》有全裸戲，現在又要扮女人，山聰坦言完全沒有掙扎：「作為一個演員首先要接受個角色，如果你都唔接受，觀眾又點會接受呢？只會諗點樣去發揮個角色，呈現最好嘅畀觀眾。」山聰又謂今次全靠人生經驗揣摩「易服」角色：「演員係好奇怪，一化咗女妝就好似上咗身咁，冇刻意模仿任何人，係以我呢40 幾年同女人接觸嘅經驗去演，女人嘅媚態已經入晒腦，我只不過係以第三身去表達。」
拍至情況低落
山聰續指Jason一角難度很大，因有多重人格：「心理上喺嗰段時間抽離唔到，當時心裏面好混亂，角色嘅陰暗面其實好大，拍攝時長期處於極低落嘅情緒，但就係要有呢個情緒先可以跳出框框，冇底線咁去演好呢個角色！」山聰又謂是次在外型上亦下了不少工夫：「因為要着女裝，唔想太大隻，所以都有節食，同埋着咗兩對絲襪遮腳毛。」山聰又謂角色造型相當保密，除了部分演員及工作人員外，就只有太太事前見過他的女裝造型，並讚他「幾靚女」。