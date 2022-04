傳全片冇對白

《Silent Night》講述一名父親因兒子被殺,向黑幫展開報復的故事,屬驚慄動作片類。據聞全片沒有對白,全靠演員的表情舉動說故事。在片中飾演警探的Kid Cudi,近年演出多部電影,包括Netflix的《千萬別抬頭》(Don’t Loop Up)、HBO的《We Are Who We Are》和《Westworld》等。