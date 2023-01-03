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娛樂
2023-01-03 22:31:10

大劉記招｜回帶李嘉欣講劉鑾雄 稱「The One」廣告是愛的禮物

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李嘉欣於06年接受陳志雲的訪問，大談與劉鑾雄的一段情。

李嘉欣於06年接受陳志雲的訪問，大談與劉鑾雄的一段情。

劉鑾雄(大劉)今日召開記者會回應與呂麗君同遊皇室堡事件，期間主動提及塞春卷傳聞及舊愛，並指其集團旗下的尖沙咀The One並非甚麼「一生中最愛」，解釋是由其子劉鳴煒所命名，意指跟昔日緋聞女友李嘉欣毫無關係。

其實大劉及劉鳴煒早年已澄清The One名字的來源。至於當年的全版廣告，劉鑾雄曾向傳媒表示「我登唔怕認，我有女朋友又有女，李嘉欣係我好好朋友，雖然大家分開咗，但我都好錫佢，登廣告賀生日唔代表乜，只係希望佢快樂、幸福，而且今年(2006)生日係好特別嘅日子，好值得慶祝。」並表示二人仍有保持聯絡。

李嘉欣在陳志雲的節目提及與劉鑾雄的一段情，直認二人拍拖。

李嘉欣在陳志雲的節目提及與劉鑾雄的一段情，直認二人拍拖。

大劉一個舉動奪芳心

李嘉欣當年接受陳志雲訪問，更大談與大劉的關係，她表示很信任大劉，對方會在她不開心或有困難時給予幫忙及開解，更稱當時因被大劉的霸氣及細心而吸引，之後二人發展了一段頗長時間的男女關係。陳志雲問到大劉做了甚麼令李嘉欣如此愛大劉，她說︰「我屋企停電，佢會行上廿幾樓送嘢俾我食，用咗佢個愛心。」

稱唔知大劉登廣告

其後陳志雲提到在她620日生日當天，有人以報紙全版刊登了「Happy Birthday Michele 20.06.2006」，下款寫「With Love, The One，李嘉欣指是大劉愛錫她的心已轉化成另一層次︰「因為今年係一個好特別日子，2006，2006，佢認為一生人只有一次，作為一個生日禮物。(點解佢會簽the one？)哈哈哈！我諗佢最初唔想署名，亦都冇同我講。」她表示曾向不同人打聽這個廣告是由誰登，知道是對方後，她著大劉向傳媒說清楚。

 

承認傷害過大劉元配

她表示希望大家不要揣測這個廣告背後意思，並非用來逞威風或惹某人生氣。被問到分開原因，她指接受不到大劉有其他女人，但她承認與大劉拍拖一定有傷害到別人，包括寶詠琴，然而自己只會負一半責任。

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