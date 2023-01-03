大劉記招｜回帶李嘉欣講劉鑾雄 稱「The One」廣告是愛的禮物

劉鑾雄(大劉)今日召開記者會回應與呂麗君同遊皇室堡事件，期間主動提及塞春卷傳聞及舊愛，並指其集團旗下的尖沙咀The One並非甚麼「一生中最愛」，解釋是由其子劉鳴煒所命名，意指跟昔日緋聞女友李嘉欣毫無關係。

其實大劉及劉鳴煒早年已澄清The One名字的來源。至於當年的全版廣告，劉鑾雄曾向傳媒表示「我登唔怕認，我有女朋友又有女，李嘉欣係我好好朋友，雖然大家分開咗，但我都好錫佢，登廣告賀生日唔代表乜，只係希望佢快樂、幸福，而且今年(2006年)生日係好特別嘅日子，好值得慶祝。」並表示二人仍有保持聯絡。