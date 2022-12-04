大S汪小菲隔空罵好睇過世界盃 男方開腔要求停戰

台灣女星大S徐熙媛與中國富商汪小菲因生活費問題告上法庭，他們及其家人連續多日隔空過招，大S最終難忍汪小菲媽媽張蘭不停詆詆毀，決定公開自己買樓證明，及汪小菲親筆寫的2600萬借據，並指自2018年借的錢至今只還了500萬，她諷刺直批「嫁入『豪門』真是穩賠」。

汪小菲隨時惹官非

其後汪小菲在微博連出兩則帖文，其中一條帖文更公開了部份他們離婚協議的內容，及大S離婚之後用他信用卡購物的物品，當中有網民發現大S再婚時用的頭飾及頸鏈也是由汪小菲埋單。有網民表示大S與汪小菲今次的隔空對罵比起世界盃非常精彩，花生一地。

不過，汪小菲公開了離婚協議內容時，未有把個人資料隱藏，台灣律師李怡貞指汪小菲原本的大反擊卻隨時搞到自己一身蟻，因為他隨意洩露個人資料，便要面對刑責。有網民提到汪小菲提到因外匯管制問題，賣畫給大S支付買樓的貸款一事，似是有意避過正常途徑，隨時被大陸當局指他非法走資，李怡貞回覆說︰「你知道的太多了，所以我最後才說他公開其實略輸一籌。」