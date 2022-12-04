大S汪小菲隔空罵好睇過世界盃 男方開腔要求停戰

台灣女星大S徐熙媛與中國富商汪小菲因生活費問題告上法庭，他們及其家人連續多日隔空過招，大S最終難忍汪小菲媽媽張蘭不停詆詆毀，決定公開自己買樓證明，及汪小菲親筆寫的2600萬借據，並指自2018年借的錢至今只還了500萬，她諷刺直批「嫁入『豪門』真是穩賠」。
汪小菲隨時惹官非
其後汪小菲在微博連出兩則帖文，其中一條帖文更公開了部份他們離婚協議的內容，及大S離婚之後用他信用卡購物的物品，當中有網民發現大S再婚時用的頭飾及頸鏈也是由汪小菲埋單。有網民表示大S與汪小菲今次的隔空對罵比起世界盃非常精彩，花生一地。
不過，汪小菲公開了離婚協議內容時，未有把個人資料隱藏，台灣律師李怡貞指汪小菲原本的大反擊卻隨時搞到自己一身蟻，因為他隨意洩露個人資料，便要面對刑責。有網民提到汪小菲提到因外匯管制問題，賣畫給大S支付買樓的貸款一事，似是有意避過正常途徑，隨時被大陸當局指他非法走資，李怡貞回覆說︰「你知道的太多了，所以我最後才說他公開其實略輸一籌。」
汪小菲現時已刪走離婚協議內容，但仍令網民質疑他賣畫的行為是否觸犯了大陸法例。其後網上又瘋傳有網民留言嘲笑汪小菲的留言獲大S回應。對方寫道︰「你婚內出軌還得性病，人家花你100多萬是報復性消費，剛好而已」大S親自回覆兼讚好說：「你懂，自此不回了，花錢買那麼多水鬼，白費唇舌，套句酸辣粉的話，我們要用法律保護自己」。
汪小菲要求停戰又撤回
其後汪小菲在凌晨在微博發文表示停戰，他寫道︰「親愛的徐熙媛和各位博友。我不管你和這個光頭甚麼關係，你開心就好。但是我不想我們的一切成了談資（旁人閒聊的話題），我真的想結束這一切了。讓孩子寒假回北京。咱們在一起的時候誰都沒傷害過誰。我知道你連表都不會看，但是你能把你那個助理偉琪的矯情勁說好嗎？所以，咱們不會也不要傷害對方。就讓一切過去吧，都成風了」。不過帖文未幾又被他刪走。