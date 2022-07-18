專訪｜恩師陳木勝為最放心導演 謝霆鋒憂港式動作片無以為繼

人生能遇上恩師，難能可貴。16歲出道的謝霆鋒在初入行日子跟陳木勝(Benny)導演結緣，多得這位願意以菲林為新演員洗禮的恩師，霆鋒曾多次在大銀幕上突破界限，他直言曾多次將生死關頭都交過給導演，包括陳木勝的遺作《怒火》。霆鋒在戲院首次觀賞完整作品時，不禁落下男兒淚，回想帶病執導的Benny，仍然敬業樂業，自言已是老新人的他，最擔心Benny擅長的香港動作電影，無以為繼。 文：Grace 圖：林俊源 髮型: Ricky Kwok 場地: The Crown＠英皇駿景酒店



晃眼已是特警老人類 已有好幾年沒有主演香港電影的霆鋒，在下周公映的《怒火》中以令人心寒的「小丑」角色作參考，交出從影以來最奸的一次演出；無論是北京道街道街頭飛車駁火槍戰，或挑戰玩雙刀與「宇宙最強」的甄子丹上演終極一戰，霆鋒都搏到盡，「拍動作戲，陳木勝是最信任的一位導演。」從《特警新人類》、《新警察故事》、《男兒本色》、《新少林寺》或客串《寶貝計劃》，霆鋒與Benny合作逾20年，萬料不到《怒火》竟成訣別之作，「好記得拍完《怒火》時，Benny錫了我一啖，那時我仍未知他有病，直至在北京配音時，收到通知他病重不能來，我配完音兩日後他就離開了。」一切都來得太突然，沒能好好道別，男兒有淚不輕彈的霆鋒，在戲院被看《怒火》試片時暗暗淌淚，「十幾年沒流過眼淚，沒想過自己會喊，實在有太多生死關頭交過給他了。」他重提某年與馮德倫、吳彥祖、李燦琛硬要拉著陳木勝影張合照，催促他盡快開拍《特警新人類》第3集，「大家嚷著說若不開拍，就都變成『特警舊人類』，記得當年Benny說過，我們呢班新人那時要用菲林來洗禮，即要不斷去拍才會成長。」

望傳承港式動作片 在霆鋒眼中，陳木勝是圈中罕見的人辦，「他在片場連粗口也很少講，從不發脾氣，一個不煙不酒的人，卻因鼻咽癌而離開，很諷刺。」Benny的離世，令霆鋒更懂珍惜，「真的要每天也活得精采，只要不是傷害他人，有想做的事，就趕快去做，別要遺憾。」痛失恩師的霆鋒更擔心港式動作片後繼無人，在香港電影輝煌的年代，外國人看港產片必選港式動作片，這是先進特效拍攝無法完全取代的一塊，不禁慨嘆，「以前會扮成龍，甄子丹去延續香港的動作傳統，但現時已不再由香港動作片當道。如若你問我，我肯用條命去延續港產動作片的。」他半說笑自嘲道，「我已是最老的年輕人，現在影圈的確出現斷層，香港動作片幾乎沒人能傳承的，連丹哥(甄子丹)都講過不再拍武打片，說要靠我和張晉，但我本身不是動作班底，更不及他的導演功力，永遠做不到他的成就。」問到看好哪位新一代接棒？霆鋒直言對新人未算認識，但大讚同戲的張文傑和胡子彤捱得又認真，「張文傑固然是完美身材的化身，在鏡頭後我拿著靶幫他和胡子彤練習，打到成身汗仍繼續練，是可造之材。」