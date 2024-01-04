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娛樂
2024-01-04 22:33:45

少時潤娥第三次續約 與SM娛樂持續17年合作

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生活

潤娥三度續約SM娛樂。

韓國媒體Xports News報導，少女時代成員兼演員林潤娥，剛與SM娛樂簽訂了第三次經理人合約，延續了雙方長達17年的合作關係。這項消息引起了fans們的關注和期待。

根據SM娛樂指，他們與潤娥簽訂續約合同，是基於彼此之間的深厚信任。潤娥自出道以來一直保持著頂尖的偶像地位，深受fans的喜愛和支持，她的努力和才華，使她在娛樂界建立了穩固的地位，並成為一位持續具有影響力的藝人。

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潤娥絕對是SM娛樂的當家花旦。

SM娛樂表示，他們將全力支持潤娥在各個領域的活動，包括電影、電視劇和演唱舞台等，並積極開展工作，為潤娥的事業發展提供支持和推動，希望她能夠更加閃耀，成為具有世界影響力的K-Pop藝人。

這次續約消息表明，雙方之間的合作關係非常穩固且成功。在過去的17年裡，潤娥與SM娛樂攜手合作，取得了令人矚目的成就。續約將為他們未來的發展打下堅實的基礎，並為她的事業帶來更多的機會和挑戰。對於fans而言，這是一個令人振奮和期待的消息。SM娛樂呼籲fans繼續對潤娥表現出更多的愛和支持，並期待著她未來的活動和成就。

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潤娥與SM娛樂雙方合作長達17年。

SM娛樂表示，他們將全力支持潤娥在各個領域的活動，包括電影、電視劇和演唱舞台等，並積極開展工作，為潤娥的事業發展提供支持和推動，希望她能夠更加閃耀，成為具有世界影響力的K-Pop藝人。

這次續約消息表明，雙方之間的合作關係非常穩固且成功。在過去的17年裡，潤娥與SM娛樂攜手合作，取得了令人矚目的成就。續約將為他們未來的發展打下堅實的基礎，並為她的事業帶來更多的機會和挑戰。對於fans而言，這是一個令人振奮和期待的消息。SM娛樂呼籲fans繼續對潤娥表現出更多的愛和支持，並期待著她未來的活動和成就。

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SM娛樂呼籲fans，繼續對潤娥表現出更多的愛。

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