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娛樂
2023-09-29 12:05:29

我要瞓鬥｜奶仔拉攏對手結盟平分10萬獎金 素人藝人互鬥白熱化

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我要瞓鬥｜奶仔拉攏對手結盟平分10萬獎金 素人藝人互鬥白熱化

10組「瞓鬥師」成功霸佔床位入圍，藝人跟素人各佔5隊。

J2推出15集自家製綜藝節目《我要瞓鬥》，由陸浩明（6號）、曾比特、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持、鄭子誠聲音旁述。

《我要瞓鬥》是「恐懼鬥室式」求生真人騷，14組「瞓鬥師」要留在錄影廠內60小時馬拉松式玩遊戲，為10萬元獎金獎品作困獸鬥。首集節目，第一項遊戲以砌puzzle開始，陸續考驗各人眼力、耐力及聽力。到前晚（27日）剩餘10張床位已「名花有主」。入圍10組同時獲發10Coins，結局是Coins增加還是減少，就要看以後遊戲表現。

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早餐由星級名廚Gabriel炮製。 早餐由星級名廚Gabriel炮製。

昨晚（28日）比賽，為人性間的勾鬥及猜疑揭開序幕。簡單如大會派發由星級名廚Gabriel 製作的兩款早餐︰火雞卷配南瓜意大利飯、煙三文魚藜麥配櫻桃汁沙律時，雖然美食當前，但各人仍然疑心生暗鬼，面上佈滿猜疑同不安。黃瀅仴還叮囑拍檔劉倬昕（Samlau「食嗰陣要望真啲」，連攞第幾碟都要計算。陳若思（Amber）更問主持「可唔可以唔揀呀，係咪一定要食呀？」認定背後一定有陰謀。就連一班素人都唸唸有詞「就咁食，有無咁簡單呀」，猜忌已在「瞓鬥師」間散佈。

食飽之後有一小時休息，有人吹水、有人自娛。但有兩組藝人趁機運用戰術以增加勝算，先有胡美貽（Nicole）、Amber實行擾敵政策，Amber負責大嗌擾人休息，另一邊Nicole每見人想閉目養神，就在床邊猛䟴，破壞對手休息時間。加上稍後二人在「突擊測驗」環節中取得高分，很快便成為眾矢之的。另一邊，奶仔（方紹聰）攻心計開始拉幫結黨搞聯盟，最先拉攏是同屬藝人組的「帽子男孩」。奶仔先開出條件誘之以利︰「或者我哋結盟，任何一隊贏每人分兩萬五。」接住施展「威嚇」手段，叮囑對手有被孤立的可能，玩出真人騷精髓。

休息時間Amber同Nicole行過路過，不忘打搞閉目養神的「瞓鬥師」。 休息時間Amber同Nicole行過路過，不忘打搞閉目養神的「瞓鬥師」。 奶仔利誘、威嚇兼備拉幫結派。

另一方面，藝人組同素人組目前各佔5隊，之間的鬥爭亦趨白熱化，特別是玩「暗題」遊戲時更加明顯。大會安排「瞓鬥師」上堂，同時各人獲發一句「暗題」，只要在課堂成功講出而不被發現，就可以加Coins，相反就會被倒扣。今晚（29日）負責早更的糖妹同陳葦璇登場，更請到6號連踩兩更協力。第一個集體任務，就是要在限時一個鐘內，在錄影廠內找出100個正在響鬧的鬧鐘。在電視城錄影廠同時出現100個鬧鐘，場面何其壯觀，確實是項創舉。今趟為團隊戰，一個鬧鐘都不能少。為免被扣Coins，藝人隊同素人隊放下暗鬥，齊心協力。在尋找的過程才知道，原來並不是「搵鐘」那麼簡單，當中有10個鬧鐘需要解謎，考耳力同時又考解謎及推理能力，真係點止「搵鐘」咁簡單。

藝人同素人互篤務求令對方扣錢，兩組人鬥爭趨白熱化。 早更主持糖妹、陳葦璇登場，6號臨時加班撐場。 不只「搵鐘」那麼簡單，當中有10個鬧鐘需要解謎。
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