我要瞓鬥｜奶仔拉攏對手結盟平分10萬獎金 素人藝人互鬥白熱化

《我要瞓鬥》是「恐懼鬥室式」求生真人騷，14組「瞓鬥師」要留在錄影廠內60小時馬拉松式玩遊戲，為10萬元獎金獎品作困獸鬥。首集節目，第一項遊戲以砌puzzle開始，陸續考驗各人眼力、耐力及聽力。到前晚（27日）剩餘10張床位已「名花有主」。入圍10組同時獲發10萬Coins，結局是Coins增加還是減少，就要看以後遊戲表現。

昨晚（28日）比賽，為人性間的勾鬥及猜疑揭開序幕。簡單如大會派發由星級名廚Gabriel 製作的兩款早餐︰火雞卷配南瓜意大利飯、煙三文魚藜麥配櫻桃汁沙律時，雖然美食當前，但各人仍然疑心生暗鬼，面上佈滿猜疑同不安。黃瀅仴還叮囑拍檔劉倬昕（Samlau）「食嗰陣要望真啲」，連攞第幾碟都要計算。陳若思（Amber）更問主持「可唔可以唔揀呀，係咪一定要食呀？」認定背後一定有陰謀。就連一班素人都唸唸有詞「就咁食，有無咁簡單呀」，猜忌已在「瞓鬥師」間散佈。

食飽之後有一小時休息，有人吹水、有人自娛。但有兩組藝人趁機運用戰術以增加勝算，先有胡美貽（Nicole）、Amber實行擾敵政策，Amber負責大嗌擾人休息，另一邊Nicole每見人想閉目養神，就在床邊猛䟴，破壞對手休息時間。加上稍後二人在「突擊測驗」環節中取得高分，很快便成為眾矢之的。另一邊，奶仔（方紹聰）攻心計開始拉幫結黨搞聯盟，最先拉攏是同屬藝人組的「帽子男孩」。奶仔先開出條件誘之以利︰「或者我哋結盟，任何一隊贏每人分兩萬五。」接住施展「威嚇」手段，叮囑對手有被孤立的可能，玩出真人騷精髓。