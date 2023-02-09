李佳芯21歲模特兒美照出土 網民：愈大愈靚同有氣質

講到女神級藝人，相信唔少人都會諗起視后李佳芯（Ali）。喺入行前曾任模特兒嘅Ali，近日被網民喺個人YouTube影片頻道上載影片分享Ali喺21歲時做模特兒嘅青澀照片，雖然當時嘅Ali有少少包包臉，再加上重手嘅妝容，不過依然無阻佢嘅美貌，唔少在場嘅男士都被佢吸引。

近日有網民喺個人YouTube影片頻道上載影片，分享Ali喺2003年時以模特兒身份，喺高達展覽中著上同GUNDAM同色系列制服嘅照片。當時只有21歲嘅Ali，身形纖瘦但有少少包包臉，再加上重手嘅妝容。雖然係咁，不過依然無阻佢嘅美貌，笑容甜美及任影唔嬲嘅Ali，成功吸引唔少在場嘅男士。

獲網民大讚自然美

照片出土後，唔少網民都留言大讚Ali係自然美，及越大越靚，例如「屬於個種，年紀越大越靚個種」、「20後靚過20年前。幾好」、「愈大愈靚同有氣質。廿年前實係會老土啲架啦」、「誇張眼影幼眉妝好有年代感，配埋Baby fat好青澀」、「娛樂圈純天然美的、越來越少了」、「以前都靚得好自然」、「40歲仲靚過好睇過21歲」及「一模一樣 無整過 好多女明星20年可以唔同晒個樣」等等。