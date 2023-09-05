梁朝偉｜回顧影帝經典角色 無間道、花樣年華、東成西就、New Jeans MV百變風采

第80屆威尼斯電影節於「終身成就金獅獎」由蜚聲國際的香港影帝梁朝偉獲得，成為首名獲得該殊榮的華裔演員。61歲的梁朝偉從影多年，戲路甚廣，憑着深邃的眼神、紳士般的舉止，以及難以捉摸的銀幕形象，其演出的電影角色一直深受歡眾喜愛。以下為大家回顧梁朝偉的代表角色，回帶影帝非凡風采。

是次頒獎別具意義，大會特別邀請了梁朝偉好友、著名導演李安為梁朝偉頒獎。李安讚揚梁朝偉獲得眾多榮譽實至名歸，他的存在，任何電影都能得到提升。無論喜劇、動作，還是嚴肅的劇情片，梁朝偉也能呈現令人陶醉的演出，是亞洲觀眾最受喜愛的演員之一。 梁朝偉是當代最具影響力的亞洲演員。他外貌俊俏，又帶點憂鬱氣質， 具可塑性的形象造就了他從當初的電視，一步步走上大銀幕，為影圈締造了無數個經典角色。無論是《無間道》中亦正亦邪的陳永仁，抑或是《東成西就》中說着「無厘頭」對白的西毒歐陽鋒，他都能輕鬆駕馭。以下帶大家回顧梁朝偉過往出演的經典電影角色，看看他的百變魅力。

梁朝偉｜《東成西就》歐陽峰 犧牲色相演繹喜劇 《東成西就》同樣是王家衛的作品，但以搞笑賀歲片製作，梁朝偉一洗以往在文藝片中憂鬱的形象，破格的演出至今仍叫人稱頌。梁朝偉飾演的西毒歐陽鋒與金輪國奸妃有染，殺國王取玉璽，以圖霸佔江山。戲中的他放下偶像包袱，一改安靜、嚴肅的形象，搖身一變成為邋遢的反派角色。 滿臉小鬍子的他，揚起狡黠的笑容，多次想要刺殺洪七公（張學友 飾），卻一次又一次失敗，被打到求生不得、求死不能，終落得一個「孖潤腸」的滑稽模樣。自然的幽默演技和搞笑功力成為了電影的一大亮點。 只睇梁朝偉 Happy朝偉