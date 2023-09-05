梁朝偉｜回顧影帝經典角色 無間道、花樣年華、東成西就、New Jeans MV百變風采

第80屆威尼斯電影節於「終身成就金獅獎」由蜚聲國際的香港影帝梁朝偉獲得，成為首名獲得該殊榮的華裔演員。61歲的梁朝偉從影多年，戲路甚廣，憑着深邃的眼神、紳士般的舉止，以及難以捉摸的銀幕形象，其演出的電影角色一直深受歡眾喜愛。以下為大家回顧梁朝偉的代表角色，回帶影帝非凡風采。
是次頒獎別具意義，大會特別邀請了梁朝偉好友、著名導演李安為梁朝偉頒獎。李安讚揚梁朝偉獲得眾多榮譽實至名歸，他的存在，任何電影都能得到提升。無論喜劇、動作，還是嚴肅的劇情片，梁朝偉也能呈現令人陶醉的演出，是亞洲觀眾最受喜愛的演員之一。
梁朝偉是當代最具影響力的亞洲演員。他外貌俊俏，又帶點憂鬱氣質， 具可塑性的形象造就了他從當初的電視，一步步走上大銀幕，為影圈締造了無數個經典角色。無論是《無間道》中亦正亦邪的陳永仁，抑或是《東成西就》中說着「無厘頭」對白的西毒歐陽鋒，他都能輕鬆駕馭。以下帶大家回顧梁朝偉過往出演的經典電影角色，看看他的百變魅力。
梁朝偉｜《無間道》陳永仁 充滿悲劇色彩
港產片影迷絕不陌生的電影，非《無間道》莫屬。片中梁朝偉飾演的陳永仁表面上在考入警校後因不守紀律而遭革除，實際上是一名奉命深入三合會調查的警方卧底。
一生志願是當上一個好警察的陳永仁，為了責任而犧牲夢想，隱瞞身份10年，做着無人能及的苦差，在正邪之間游走，由一個意氣風發的青年熬成了一個憔悴疲憊的中年人。梁朝偉將卧底決心脫離卻身不由己的一面呈現出來，充滿悲劇色彩，角色複雜的情感令人感歎。
梁朝偉｜《花樣年華》周慕雲 有婦之夫的越界
梁朝偉過往曾演出過不少王家衛經典電影，當中要數的經典之作必定是《花樣年華》。
戲中講述梁朝偉飾演的報館編輯周慕雲與妻子搬進一棟大廈，與任職貿易代表的陳先生與其太太蘇麗珍（張曼玉飾）成了鄰居。某天，他與蘇麗珍發現自己的伴侶雙雙外遇，二人在受傷、寂寞中互相慰藉，後來相知相惜，身陷在情感漩渦中。
梁朝偉在詮釋臉部表情時十分細微、內斂，讓觀眾得以在蘇麗珍與周慕雲的互動中，體會到二人雖未在現實中逾越，但當中流動的複雜、曖昧情感。
梁朝偉｜《東成西就》歐陽峰 犧牲色相演繹喜劇
《東成西就》同樣是王家衛的作品，但以搞笑賀歲片製作，梁朝偉一洗以往在文藝片中憂鬱的形象，破格的演出至今仍叫人稱頌。梁朝偉飾演的西毒歐陽鋒與金輪國奸妃有染，殺國王取玉璽，以圖霸佔江山。戲中的他放下偶像包袱，一改安靜、嚴肅的形象，搖身一變成為邋遢的反派角色。
滿臉小鬍子的他，揚起狡黠的笑容，多次想要刺殺洪七公（張學友 飾），卻一次又一次失敗，被打到求生不得、求死不能，終落得一個「孖潤腸」的滑稽模樣。自然的幽默演技和搞笑功力成為了電影的一大亮點。
梁朝偉｜無酬拍攝韓團MV 原來是「獨角戲」？
除了電影之外，南韓女團New Jeans新歌《Cool with You》MV中竟然出現了梁朝偉，MV甫公開旋即引起國際關注。除了是因為這個令人意想不到的跨國、跨世代合作外，更多的是被61歲的梁朝偉的白髮造型、精湛演技所折服。
MV以希臘神話為主題，而梁朝偉就飾演斬斷邱比特愛情的天神——維納斯。飾演維納斯的他面無表情，卻用眼神警示邱比特（鄭好娟 飾）不應為了愛情而放棄神的地位，與凡人談戀愛。據MV製作人表示，梁朝偉收到劇本後，覺得角色很有魅力，於是答應出演，而且沒有收取任何拍攝費用。梁朝偉指參與拍攝MV是送給韓國影迷的禮物。MV在西班牙拍攝，而梁朝偉的部份在東京拍攝。換言之，梁朝偉每個呈現的神情，全靠想像有人與他對戲，可見他演技功力之深厚。
從影40年的梁朝偉演活了無數個經典角色，影帝之名當之無愧，不知道他扮演的角色，哪個曾給你留下深刻印象呢？
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