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娛樂
2022-09-26 00:20:00

港姐2022｜「小巨肺」14歲Celine譚芷昀任表演嘉賓 曾憑《全美一叮》爆紅愈大愈似少女版黃心穎

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Celine獻唱《Beautiful》。 Celine於10歲參加《全美一叮》以《My Heart Will Go On》紅遍全球。

2017年憑美國選秀節目《全美一叮》一曲成名的「小巨肺」譚芷昀(Celine)，今晚(25日)擔任《2022香港小姐競選》總決賽表演嘉賓，當年10歲的可愛小妹妹如今已亭享玉立，更曾被封為「少女版黃心穎」。她演唱《Beautiful》時，背景熒幕播出歷屆港姐冠軍的畫面，同時歷屆的香港小姐逐一踏上舞台，連同19位佳麗登場。

Celine自3歲開始跟父親譚順生學唱歌，早於7歲已在《中國新聲代》第二季(2014年)登場，當中選唱《You Raise Me Up》，網上視頻點擊率過億。翌年獲邀上美國NBC電視台節目《Little Big Shot》，並獲前行政長官梁振英邀請，於國慶酒會獻唱。

Celine演唱時，背景畫面展示歷屆港姐冠軍的照片。 歷屆港姐在Celine的歌聲伴隨下，逐一走上舞台。
今年底15歲的Celine長得亭亭玉立，被指是「少女版黃心穎」。 Celine從小到大熱愛音樂。 Celine亦有學跳舞。 Celine被指是「少女版黃心穎」。 Celine的IG有近20萬followers。

《鐵達尼號》主題曲揚威

其後Celine於2017年10歲時參加《全美一叮》，以《My Heart Will Go On》紅遍全球，該演唱片段在兩日內錄得逾2,000萬點擊，其後她在「Judge Cuts評審淘汰賽」演唱《How Am I Supposed To Live Without You》，成為第一個摘下「黃金按鈕」的香港參賽者，揚威國際。她的IG現有19萬followers，不時更新生活照片。

 

Celine去年曾推出繪本談校園欺凌與情緒問題。 Celine動靜皆宜。 當年的Celine妹妹已長大不少，稚氣味盡退，散發美少女氣息。(IG圖片) 化妝後的Celine獲網美大讚美少女。 14歳的Celine青春無敵。 Celine擁有不少粉絲。

曾自資出繪本談欺凌

除了唱歌，Celine都熱愛寫作，去年曾自資出版繪本《Harper》，探討情緒健康，故事靈感啟發自她於9歲時被同學孤立的經歷，雖不是肉體的欺凌，卻也令她感受到校園欺凌。幸好她向父母分享心事，抒發了情緒，幾星期後已找到新朋友。該書的收益扣除成本後，將全數撥捐香港聾人子女協會。

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