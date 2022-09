港姐2022｜「小巨肺」14歲Celine譚芷昀任表演嘉賓 曾憑《全美一叮》爆紅愈大愈似少女版黃心穎

憑 《鐵達尼號》主題曲揚威

其後Celine於2017年10歲時參加《全美一叮》,以《My Heart Will Go On》紅遍全球,該演唱片段在兩日內錄得逾2,000萬點擊,其後她在「Judge Cuts評審淘汰賽」演唱《How Am I Supposed To Live Without You》,成為第一個摘下「黃金按鈕」的香港參賽者,揚威國際。她的IG現有19萬followers,不時更新生活照片。