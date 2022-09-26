港姐2022｜「小巨肺」14歲Celine譚芷昀任表演嘉賓 曾憑《全美一叮》爆紅愈大愈似少女版黃心穎

2017年憑美國選秀節目《全美一叮》一曲成名的「小巨肺」譚芷昀(Celine)，今晚(25日)擔任《2022香港小姐競選》總決賽表演嘉賓，當年10歲的可愛小妹妹如今已亭享玉立，更曾被封為「少女版黃心穎」。她演唱《Beautiful》時，背景熒幕播出歷屆港姐冠軍的畫面，同時歷屆的香港小姐逐一踏上舞台，連同19位佳麗登場。

Celine自3歲開始跟父親譚順生學唱歌，早於7歲已在《中國新聲代》第二季(2014年)登場，當中選唱《You Raise Me Up》，網上視頻點擊率過億。翌年獲邀上美國NBC電視台節目《Little Big Shot》，並獲前行政長官梁振英邀請，於國慶酒會獻唱。