環球交代陳慧嫻Gin Lee唔續約聲明 網民錯重點︰篇文啲中文好差

尋晚環球唱片喺facebook刊登聲明回應，確認陳慧嫻同Gin Lee約滿後離開。陳慧嫻早前錄好嘅專輯稍後會推出；而環球會配合Gin Lee新專輯宣傳，並安排新班底參與，原定9月嘅紅館演唱會，基於係合約期外嘅工作，環球唔會再作投資。至於AGA，環球表示雙方「合作協議已有進一步計劃，包括有最新音樂專輯製作、香港紅館演唱會檔期及各地巡迴演唱會」，似乎粉碎轉會華納嘅傳言。

聲明有過百網民留言，唔少人認為Gin Lee「逃出生天」，更有人話從呢篇聲明嘅質素就知兩位走得正確。的確，篇文隨手都搵到奇怪之處，例如文末「此致」之後並冇對象稱呼，反而係寫環球唱片，即係出封聲明俾自己睇？另外聲明寫道「環球唱片在此祝願陳慧嫻和李幸倪的新工作里程一切順利」、「陳慧嫻（Priscilla Chan）和李幸倪（Gin Lee）將會與本公司約滿」都睇到人一頭霧水。

環球聲明非首次出事

其實年頭環球炮轟商台唔支持旗下歌手嘅另一篇聲明，遣詞造句同樣唔似大公司出品。內容寫道「每個平台都有自己的機制準則，但環球唱片並沒有杯葛商台的意思。近兩年來商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品，例如：AGA、Gin Lee、張學友及ONE PROMISE等等。環球唱片亦尊重商台的決定，因為他們推崇『專業推介』，重申一次並沒有杯葛對方。現時香港仍存在不同媒體平台，環球唱片對此不感到擔心，或覺得會造成重大損失。」，大家可以睇下有冇咩唔妥。

現時環球旗下女歌手唔多，唔計應該會續約嘅AGA，仲有跳唱歌手Jace（陳凱詠）、已解散樂隊Dusty Bottle女主音Kerryta。而《全民造星3》亞軍陳葦璇據知簽咗約但未公布。家庭為重嘅陳慧琳同吳雨霏都係掛個名。

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