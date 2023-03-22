盤點TVB 7大力捧上位小生 朱敏瀚首做男一 一人曾遭貼街招追債？

盤點TVB 7大力捧上位小生。

近日有網民於討論區以「Tvb現時一線小生普遍都over 45歲，繼續捧佢地之時要搵下其他生力軍」為題出PO，表示應該要畀多啲機會後生一輩，又指而家力捧緊嘅小生以周嘉洛、吳偉豪、丁子朗、朱敏瀚最多機會，一齊嚟睇吓而家被受TVB力捧中有望上位嘅一線小生有邊幾位啦！