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娛樂
2023-03-22 15:33:00

盤點TVB 7大力捧上位小生 朱敏瀚首做男一 一人曾遭貼街招追債？

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盤點TVB力捧7大上位小生

盤點TVB 7大力捧上位小生。

近日有網民於討論區以「Tvb現時一線小生普遍都over 45歲，繼續捧佢地之時要搵下其他生力軍」為題出PO，表示應該要畀多啲機會後生一輩，又指而家力捧緊嘅小生以周嘉洛、吳偉豪、丁子朗、朱敏瀚最多機會，一齊嚟睇吓而家被受TVB力捧中有望上位嘅一線小生有邊幾位啦！

周嘉洛 周嘉洛 周嘉洛IG

TVB力捧小生1：周嘉洛

周嘉洛憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》廢青「金城安」一角成功入屋，喺《萬千星輝頒獎典禮2019》中更奪得「最佳男配角」獎項；喺人人都記得佢個角色嗰陣暫別處境劇劇組，「升呢」擔任古裝喜劇《痞子殿下》男一，首次擔正就於《萬千星輝頒獎典禮2022》勇奪「最受歡迎電視男角色」，喺台上周嘉洛就表示：「縱使呢一刻我未必可以好穩咁拎住呢個獎，但係我答應你哋，之後嘅日子我會證明畀大家睇我會做得更加好，我會演好戲畀大家睇。」

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吳偉豪IG 吳偉豪IG 吳偉豪獲「飛躍進步男藝員」。

TVB力捧小生2：吳偉豪

吳偉豪從小喜歡演戲，中學畢業後就報名藝員訓練班繼而入行發展，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》朱凌凌一角成功入屋，帥氣外貌加爆肌身形迷倒唔少觀眾。吳偉豪2021年流出私密裸露影片，報警處理並一度停工，不過吳偉豪睇得好開，表示唔會回頭再想太多，希望觀眾將焦點放於工作上。而3月底，吳偉豪將與陳煒、馬德鐘合作拍攝《非常檢控觀》。

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丁子朗坦言收過唔少同性裸照。 丁子朗IG 丁子朗IG

TVB力捧小生3：丁子朗

丁子朗（Karl）於2016年參選香港先生選舉勇奪亞軍、最上鏡先生及現場最受歡迎香港先生入行，當時仲放棄咗加拿大名校讀書嘅機會。丁子朗入行後機會不斷，有份主持大騷之外，更於2022年播出嘅《青春不要臉》中擔任男一，而4度提名「飛躍男藝員」嘅丁子朗亦終於喺《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得獎項。同年，丁子朗與「A0女神」郭柏妍於《下流上車族》飾演情侶廣受好評，又傳出二人戲假情真；及後於今年2月底開鏡嘅《奪命提示》與郭柏妍再度合演情侶

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TVB力捧小生4：朱敏瀚

2010年入行嘅朱敏翰因參演《點解阿Sir係阿Sir》，憑劇中「莫澤基」一角變得為人熟悉。不過，朱敏瀚因外型青靚白淨多飾演細佬角色，獲網民封為「萬年細佬」；其後終於憑《反黑路人甲》、《機場特警》及《C9特工》等劇集奪得「飛躍進步男藝員」獎，之後再獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男配角」。今年1月份，朱敏翰就孖住王敏奕、林景程及胡蓓蔚拍攝新劇《虛擬情人》，於劇中擔任男一，佢就認為角色嘅發揮空間好大。

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TVB力捧小生5：黃庭鋒

黃庭鋒入行前係一名體育老師，不過佢就認為無法接受自己20年後人生咁苦悶而決定放棄教席，決心入行並擔任主持工作，惟2019年突捲入被追數風波，直言當時心情好難捱，所以與公司及家人溝通過後報警處理。2022年，黃庭鋒共有5套劇集推出，當中《美麗戰場》、《超能使者》及《法證先鋒5》都係台慶劇，被指係上位小生之一。

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張馳豪 張馳豪IG 張馳豪IG

TVB力捧小生6：張馳豪

張馳豪（Aska）喺《聲夢傳奇》十二強止步，但無阻之後嘅發展，除咗曾擔任《男神廚房》嘉賓，亦與潘靜文（Sherman）包辦《你的晚安我的早餐》作曲、填詞及主唱，更推出《十八年後的終極告白2.0》主題曲《色彩背面》以及作曲《聲夢傳奇2》嘅主題曲《我超越我》。張馳豪亦於台慶劇《美麗戰場》飾演茶餐廳太子爺「家明」，觀眾就覺得張馳豪扮學生無唯和感，害羞得嚟有啲青澀可愛。

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吳兆麟IG 吳兆麟IG

TVB力捧小生7：吳兆麟

吳兆麟係其中一個網民提到嘅上位小生之一，被讚靚仔又高。早前曾參賽真人騷節目《全城一叮》，與黃瀅仴滲入拉丁及小提琴元素表演歌舞劇；現正主持J2台節目《不正常愛情研究所》，與J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）探索性知識及年輕人題材。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

近年TVB力捧邊幾位上位一線小生？

TVB小生中周嘉洛、吳偉豪、丁子朗、朱敏瀚最多演出機會，其中周嘉洛、朱敏瀚等人已有男一演出機會。詳細按此

周嘉洛有甚麼代表作？

周嘉洛憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》廢青「金城安」一角成功入屋，亦擔任古裝喜劇《痞子殿下》男一。詳細按此

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