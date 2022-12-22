回顧2022．娛樂｜盤點TVB劇集十大搶眼配角 除咗羅毓儀／林景程仲有邊個？

又到年尾啦！早前《萬千星輝頒獎典禮》已經公布咗各大獎項嘅10強名單，除咗「最佳男主角」同「最佳女主角」之外，唔知大家又有冇留意其他默默耕耘嘅演員呢？不如我哋就細數一下有邊啲今年令人最印象深刻嘅配角啦！

前天堂鳥（BOP）成員之一嘅許俊豪（Lincoln），組合解散後便簽約TVB向影視圈發展，佢喺劇中飾演小渝（區明妙飾）中學美術老師兼男友竇哲人，外表斯文但每次畫畫搵唔到靈感時就會暴力對待女友小渝，最後更將對方殺死並棄屍荒野。另外，佢仲企圖虐殺現任女友阿欣（谷婭溦飾），但被陳北河（胡鴻鈞飾）極力阻止。佢迫真嘅演出睇都觀眾心都寒埋，同時有唔少網民指俾佢喺劇入面陰沉嘅笑容及兇狠眼神冧倒。

2018年港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber），喺前年開始參與劇集拍攝，演出經驗尚淺嘅佢今次喺劇中飾演沈越（龔嘉欣飾）14歲嘅細妹沈曉彤，除咗喺角色外貌上零違和之外，佢喺演技上亦令網民刮目相看。例如佢被Angus（譚俊彥飾）追問下講出自己喺工業大廈利用玻璃瓶將Queenie（譚凱琪飾）刺傷，並需要食安眠藥先可以入睡。唔少網民大讚佢演技自然，唔似新人，成功演繹出壓抑好耐嘅罪疚感。

《黯夜守護者》羅毓儀

「童顏專員」羅毓儀（Yuki）飾演學生毫無違和感，佢喺劇中飾演表面愛蒲兼做援交嘅Maisy，但實際上佢係品學兼優嘅學生，因為父母離異後生父未俾贍養費，為咗照顧細佬妹同埋交租，踏上援交之路，可惜佢被殺兼伏屍後巷。今次羅毓儀搣甩清純，飾演反叛少女，得到唔少網民大讚演技出色。

《黯夜守護者》截圖

《黯夜守護者》劇照

《黯夜守護者》區明妙

「御用學生妹」區明妙（miumiu）喺劇中飾演何欣遙Cindy，出身於富貴單親家庭嘅佢表面係一名乖乖女，但私底下係一名吸毒、偷錢又鍾意呃男人錢嘅問題少女，佢仲教唆家境清貧又孝順嘅Maisy（羅毓儀飾）去做兼職女友，最後Maisy被發現伏屍後巷。唔少網民除咗大讚佢可愛又靚女之外，亦對佢嘅演技有驚喜。

《黯夜守護者》截圖

《黯夜守護者》劇照

《下流上車族》林景程

林景程喺劇中飾演Emma婆婆（鮑起靜飾）嘅親生仔家寶，不過佢因為移民日本而經常同媽媽發生爭執，甚至要同媽媽爭奪狗狗次郎，上演「要狗唔要媽」戲碼。最令觀眾印象深刻嘅一定係Emma鬧爆家寶係拆散太郎同次郎嘅真兇，又話佢移民呢個行為好自私，而家寶就反駁話自己都好想留喺香港，佢都適應唔到日本嘅生活，不過為咗下一代著想，只好選擇移民。之後，家寶再鬧爆阿媽，直指佢行為自私，咩都淨係諗自己，完全冇為個孫著想。唔少網民大讚「衰仔」林景程好戲，演得入型入格。

《下流上車族》劇照

《下流上車族》劇照

《金宵大廈2》于洋／鄭子誠／曾展望三爺孫

單元「七樓半」由鄭子誠、于洋及曾展望演出，陳生力（于洋飾）、陳喜力（鄭子誠飾）和陳健力（曾展望飾）三爺孫係喺金宵大廈裏經營無牌龕堂「福佳堂」，而呢個單位係阿爺與三名朋友以長命契方式買入一個單位，朋友逐一離世，只係剩下佢同一個朋友白威（陳狄克飾）。不過可惜鍾意飲珍珠奶茶嘅阿爺意外被鋼質飲管插死，仲成為詐屍。阿仔同阿孫為單位嘅業權而不顧親情，刻意隱瞞阿爺已經死去。最後發生離奇嘅「人體自燃事件」，二人與阿爺齊齊被燒死，佢哋嘅演技都被網民激讚。《金宵大廈2》于洋／鄭子誠／曾展望三爺孫

《金宵大廈2》于洋／鄭子誠／曾展望三爺孫

《金宵大廈2》劇照

《美麗戰場》丁子朗

丁子朗喺劇中飾演林小美（陳曉華飾）嘅男朋友程裕進，不過佢係一名渣男軟飯王，仲要趁女友返工，約小三圓圓（關嘉敏飾）返屋企偷歡，結果被捉姦在床；小美喊住哀求唔好分手，不過佢竟然推跌及將佢推向牆，狠狠掌摑足足3巴兼趕佢出門口。而程裕進後來被靜兒（劉佩玥飾）哥哥嘅手下打跛手，並由小白臉變成披頭散髮嘅跛手乞兒，下場衰到貼地。佢嘅演繹備受讚賞，唔少網民大讚佢演技大躍進。

《美麗戰場》截圖

TVB

《美麗戰場》截圖

《美麗戰場》李成昌

「綠葉王」李成昌嘅演技毋庸置疑，今次佢喺《美麗戰場》中飾演奸到出汁嘅江湖人物威爺，威嚴又心狠手辣，懾人嘅氣勢令好多人都怕咗佢，睇到觀眾心都寒一寒。壞事做盡嘅佢，最令觀眾難忘嘅一定係「反骨琪」鍾家琪（蔣家旻飾）向威爺獻計迷姦家姐鍾家寶（陳瀅飾），不過佢喺通知威爺後飲咗少少酒就倒下，結果害人終害己被威爺污辱，之後威爺仲以二人性愛影片要求佢任其魚肉同埋去接客，令琪琪大受刺激，一怒之下拎起生果刀刺向威爺。網民睇過佢嘅演出後一致好評，大讚佢演得入型入格。

《美麗戰場》劇照

《美麗戰場》截圖

TVB

《愛·回家之開心速遞》何沛珈

2020年落選港姐何沛珈（Roxanne）喺上年開始參與劇集拍攝，而《愛·回家之開心速遞》係佢戲份比較多嘅劇集，佢喺劇中飾演「細龍生」龍力士（鄭世豪飾）女友Luna，並取代蔡玉皎（王子涵飾）秘書位置，佢更成功憑跳椅子舞，成功吸引網民關注。

《愛·回家之開心速遞》截圖

《愛·回家之開心速遞》截圖

《白色強人II》高鈞賢

高鈞賢於《白色強人2》飾演嘅關卓軒（Ryan），原本係同Vincent（陳豪飾）一齊擔任世界醫護團醫生，不過因為喺戰區發生意外被子彈射中頭部，影響記憶及語言能力，不時會出現抽搐情況；返到香港不但做唔返醫生，老婆更帶女兒離開。Ryan其後因送院與Vincent重逢，不過之後又再暈倒，而佢亦因當年腦內嘅子彈已移近腦幹，引致心臟隨時會停頓，佢仲拒絕治療，並留下拒絕急救字條。高鈞賢為咗詮釋好角色，事前搵咗舞台劇肢體導演黃俊達一齊研究，同埋上網睇好多資料，希望唔好做得太誇張，想盡量自然啲，唔止陳豪大讚佢做得好，唔少網民都指佢演得好神似，演出非常有驚喜，與以往演出與別不同。

《白色強人II》截圖

《白色強人II》截圖

原文刊登於Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載