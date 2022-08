聲夢傳奇2 | JW爆喊警告想「殺人」 林二汶保Nicole或因曾承諾與對方走到最後？

無綫歌唱選秀比賽《聲夢傳奇2》日前(6日)播出第8集,紅隊藍隊一輪激戰後,藍隊總分落敗,需淘汰隊內一名參賽者;導師對於淘汰邊位學員爭持不下,當中JW王灝兒與林二汶對持得最激烈,JW更加喊住同林二汶講:「I'm gonna kill you!(我想殺死你)」。

當晚節目播出落敗隊伍藍隊導師陳奐仁、JW、林二汶及布志綸(Alan)退庭商議嘅情況。JW先提議Pam、Angel、Timothy、Janees可過關,認為表現未如理想嘅有Duncan、Christopher(金仔)及Nicole;Alan立即保住自家組員Duncan,表示佢仲有好多才能未展示出嚟,其他導師都表示信服。JW就提議淘汰Nicole:「佢爭啲技巧,佢要改善嘅嘢唔係短期內可以改到。」但Nicole嘅導師林二汶就力保對方:「我由頭到尾睇重星途,長綫見到呢個小朋友有潛質,如果佢真係有星途,何必嘥咗佢?」陳奐仁亦同意林二汶講法,認為Nicole咩都唔使做,就已經好得人鍾意,於是Nicole成功留低。

JW激動落淚

林二汶反提議淘汰JW組員Timothy:「唔係因為你揀Nicole,我先揀你嘅人。金仔的話,大家都鍾意睇佢。」而陳奐仁亦都表示:「Timothy日後可能性超低。」不過,JW就極力反對,話覺得佢今次進步值得有多一次機會。多番拉鋸後,林二汶寧願放棄金仔,認為佢需要更多磨練。JW大為震驚,又激動落淚放棄選擇權:「咁一係你哋揀啦,Tim同金仔,你哋揀啦」,JW仲同林二汶講:「I will kill you if Nicole hasn't done anything good next time(如果下次Nicole無好的表現,我會殺死你)!」直至陳奐仁於台上宣布淘汰金仔一刻,JW仍然爆喊,而紅隊導師聽罷結果,都擺出一副O嘴驚訝樣。

對於JW保Timothy、林二汶保Nicole而淘汰金仔,網民留言:「我相信JW,佢Chantel導師,由一張白紙可以調教到咁有potential(潛質),而Tim既優點都係JW發掘」、「有無攪錯,想foul Tim,好彩JW有point有眼光有堅持」、「呢個決定明顯是二汶的大錯(帶有偏私及不公),有客觀論點,當結果一宣布,就算連高台上面的所有紅隊導師及總監個個樣都好震驚」、「就算JW保Tim,她也強烈反對out金仔」、「JW真性情,佢都知Tim難攪,未必行得遠,就憑今次極力護住,作為導師真係唔話得」、「Nicole對二汶非常重要,把Nicole帶入決賽是她的公開聲明。金仔對二汶價值較小。」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載