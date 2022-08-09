聲夢傳奇2 | JW爆喊警告想「殺人」 林二汶保Nicole或因曾承諾與對方走到最後？

無綫歌唱選秀比賽《聲夢傳奇2》日前（6日）播出第8集，紅隊藍隊一輪激戰後，藍隊總分落敗，需淘汰隊內一名參賽者；導師對於淘汰邊位學員爭持不下，當中JW王灝兒與林二汶對持得最激烈，JW更加喊住同林二汶講：「I'm gonna kill you！（我想殺死你）」。

當晚節目播出落敗隊伍藍隊導師陳奐仁、JW、林二汶及布志綸（Alan）退庭商議嘅情況。JW先提議Pam、Angel、Timothy、Janees可過關，認為表現未如理想嘅有Duncan、Christopher（金仔）及Nicole；Alan立即保住自家組員Duncan，表示佢仲有好多才能未展示出嚟，其他導師都表示信服。JW就提議淘汰Nicole：「佢爭啲技巧，佢要改善嘅嘢唔係短期內可以改到。」但Nicole嘅導師林二汶就力保對方：「我由頭到尾睇重星途，長綫見到呢個小朋友有潛質，如果佢真係有星途，何必嘥咗佢？」陳奐仁亦同意林二汶講法，認為Nicole咩都唔使做，就已經好得人鍾意，於是Nicole成功留低。

JW激動落淚

林二汶反提議淘汰JW組員Timothy：「唔係因為你揀Nicole，我先揀你嘅人。金仔的話，大家都鍾意睇佢。」而陳奐仁亦都表示：「Timothy日後可能性超低。」不過，JW就極力反對，話覺得佢今次進步值得有多一次機會。多番拉鋸後，林二汶寧願放棄金仔，認為佢需要更多磨練。JW大為震驚，又激動落淚放棄選擇權：「咁一係你哋揀啦，Tim同金仔，你哋揀啦」，JW仲同林二汶講：「I will kill you if Nicole hasn't done anything good next time（如果下次Nicole無好的表現，我會殺死你）！」直至陳奐仁於台上宣布淘汰金仔一刻，JW仍然爆喊，而紅隊導師聽罷結果，都擺出一副O嘴驚訝樣。

對於JW保Timothy、林二汶保Nicole而淘汰金仔，網民留言：「我相信JW，佢Chantel導師，由一張白紙可以調教到咁有potential（潛質），而Tim既優點都係JW發掘」、「有無攪錯，想foul Tim，好彩JW有point有眼光有堅持」、「呢個決定明顯是二汶的大錯（帶有偏私及不公），有客觀論點，當結果一宣布，就算連高台上面的所有紅隊導師及總監個個樣都好震驚」、「就算JW保Tim，她也強烈反對out金仔」、「JW真性情，佢都知Tim難攪，未必行得遠，就憑今次極力護住，作為導師真係唔話得」、「Nicole對二汶非常重要，把Nicole帶入決賽是她的公開聲明。金仔對二汶價值較小。」等等。

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