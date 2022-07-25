I SWIM｜導演馮志強讚新生代演員有驚喜 Edan的膽色與傲骨就是李馬榮

ViuTV話題劇《I SWIM》自開播以來，掀起網上熱話，網民反應兩極，有批評劇情大暴走，也有大讚偶象勇於突破，導演兼編劇馮志強坦言也有留意各方意見，感謝各界關注，「我看到很多不同的反應，很兩極反應，多謝大家意見和觀看，觀看很重要。」對於外界就選角、中學背景和角色設定等疑問，馮導親自解說，他指出Edan(呂爵安)勇於走出舒適圈的勇氣，根本就是李馬榮的特質。首次與大班新生代演員合作，馮導大感驚喜，最深刻是各人互補的團隊精神。

編劇出身的馮志強曾執導《大樂師·為愛配樂》、《犯罪現場》等電影，《I SWIM》是首套自編自導的電視劇，對於劇集引起極大迴響，馮導從沒預想。他自言在讀書時只做3件事，就是繪畫、游泳和寫小說，《I SWIM》的故事萌芽於中學年代，點滴累積至疫情期間，很多工作都延期，在困在家抗疫的日子寫這個衝出去的故事。他表示，可用自己填詞、Edan(呂爵安)主唱的劇集主題曲的作總結，「特別是『日日復日日 悶熱地過每日』兩句歌詞，幾能夠反映我們的生活，大家鬱住很悶熱，倒不如一起衝出去，跳下水，找回我們嚮往和曾經擁有的痛快，今次很簡單希望大家青春熱血和痛快。」對於選難度高的游水戲，馮導自言向來選拍的題材也不易，不能夠因為難就不拍。

劇集以中學為背景，鋪排大學版拍成電影，馮導指出「中學連繫感強一點，大學生很少返學，大學是學系，同班的感覺沒那麼強，我那時讀3年大學，可能跟某些同學沒怎麼說話。」他表示從開始已設定拍10集，就如他的IG發文所言，時間、資源及疫情樣樣都是挑戰，逆境賽令台前幕後更團結，更希望大家多留意劇中的新演員。他坦言在有限的時間和資源下，起初新演員班底，確實有點擔心，「他們給我很多驚喜，例如記對白的能力很強，不只記得自己的對白，還記得對手，互相提醒，完全沒計較誰搶戲，很難得的團隊合作。」初次擔正的魏浚笙(Jeffrey)更是滿有驚喜，「他不介意自己是否靚仔，可能你怎拍他也是靚仔，例如起初沒想過Jeffrey大字形跳，完全違反比賽跳水的設定，他從不介意你怎拍他。」

欣賞Edan 敢於跳出舒適區

對於選Edan演李馬榮，馮導表示找過很多人試鏡，始終認為他是適合人選，「他絕對可以做同一類型角色(搞笑)，但他敢於走出舒適區，有膽色和傲骨去挑戰，正是李馬榮的特質。其實Edan是很認真的人，觀察力很強，很多喜劇演員私底下也很認真，例如周星馳、許冠文先生和鄭中基也是，我覺得可演喜劇的人，所有角色也做到，像他這樣有潛質的新演員，毋須太快定型，他有很長的路的行，更闊的路要行，值得更多的嘗試，別要迫死演員重複做同一角色。」

Stanley一講就明 Alton有感染力

至於找年逾30的Stanley(邱士縉)和Alton(王智德)演中學生，馮導指出，很多影視作品也如此，「Stanley的外形似泳手，是演黃亞樂的首選，而且他的變化很大，第一個鏡頭這樣演，我告訴他黃亞樂應該怎樣，他就立即變了另一個模樣，這對一位演員很重要，你一說他就明白，而且做到你要求。」至於Alton被選中，就如劇中羅力森與黃亞樂的一場戲，全因感染力強，他表示，「Alton在試鏡時已很深刻，好有感染力，即使未定演甚麼角色，已確定一定有他。」

吳海昕剛柔並濟

對於找32歲的吳海昕(Sofiee)演老師，原來兩人曾於電影《失衡凶間》合作，馮導表示，「她在《二月廿九》演Yeesa是個很靚、sweet和可愛的女生，在《失衡凶間》看到截然不同的她，她表面看是很柔弱但其實可演倔強和原則的角色，令我選她演Miss翁這角色。」