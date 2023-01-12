譚仔雲南米線︱慈善藝術展 雲浩影讚推動香港文化 鄭欣宜幫助基層婦女就業

譚仔國際集團主席、執行董事兼行政總裁劉達民，在揭幕禮中表示：「現時譚仔在本港擁有逾90間分店，但我們始終沒有忘記當初在深水埗作為街坊小店的那份人情味，並一直努力回饋社會及關懷社區。」今次慈善活動，譚仔將收益捐給一直支持的協康會外，更首次和HER Fund婦女動力基金合作，幫助基層女性。

Cloud ： 譚仔 真正用作品說話 率先預覽了12幅《譚仔話．譚仔畫》的Cloud，大讚企劃的概念：「相信全港市民對於『勿演』、『山小喇』、『兒片頭』等譚仔話都耳熟能詳，亦全因譚仔才令『譚仔話』成為象徵努力生活、自力更生的語言。」她指將譚仔話融於名畫中，她欣賞時腦海不期然浮現出譚仔話，可說是真真正正「用作品說話」。 作為譚仔忠粉的Cloud補充道：「大部分作品均是對一眾世界名畫作二次創作，看得我笑中有淚，對於作為歌手的我可說是精神食糧，其創意與巧思令我一再回味。」同時，「譚仔姐姐首席KOL」紅梅姐和「葵芳店店長」菊姐更到台上與Cloud及譚仔畫拍照留念。