譚仔雲南米線︱慈善藝術展 雲浩影讚推動香港文化 鄭欣宜幫助基層婦女就業

譚仔雲南米線(譚仔)扎根香港26年，一直以創意活動回饋社會，今年找來12位本地插畫師，設計出12幅把譚仔話化身為譚仔畫的《譚仔話．譚仔畫》作展覽，更製作成慈善月曆及將進行慈善義賣，及推出迷你鋁合金模型車「譚仔車車」，並找來天后鄭欣宜(Joyce)、女新人金獎得主雲浩影(Cloud)為活動揭幕。
譚仔國際集團主席、執行董事兼行政總裁劉達民，在揭幕禮中表示：「現時譚仔在本港擁有逾90間分店，但我們始終沒有忘記當初在深水埗作為街坊小店的那份人情味，並一直努力回饋社會及關懷社區。」今次慈善活動，譚仔將收益捐給一直支持的協康會外，更首次和HER Fund婦女動力基金合作，幫助基層女性。
Cloud：譚仔真正用作品說話
率先預覽了12幅《譚仔話．譚仔畫》的Cloud，大讚企劃的概念：「相信全港市民對於『勿演』、『山小喇』、『兒片頭』等譚仔話都耳熟能詳，亦全因譚仔才令『譚仔話』成為象徵努力生活、自力更生的語言。」她指將譚仔話融於名畫中，她欣賞時腦海不期然浮現出譚仔話，可說是真真正正「用作品說話」。
作為譚仔忠粉的Cloud補充道：「大部分作品均是對一眾世界名畫作二次創作，看得我笑中有淚，對於作為歌手的我可說是精神食糧，其創意與巧思令我一再回味。」同時，「譚仔姐姐首席KOL」紅梅姐和「葵芳店店長」菊姐更到台上與Cloud及譚仔畫拍照留念。
Joyce：一直解決新移民女性就業問題
一看畫作即表現興奮的Joyce稱，她極愛插畫師Plastic Thing，尤其對方創作的為食妹：「我覺得為食妹極盞鬼，有時甚至同我有啲相似，今次知道Plastic Thing以『譚仔姐姐』為譚仔靈感，設計兩款慈善譚仔車車，真係可愛又幫助到有需要嘅人。」Joyce指，十分贊同受惠機構HER Fund婦女動力基金的理念：「我一向贊成促進女性權益，對比起單純捐款，我更認同協助女性提升競爭力，令女性能長遠地獲得更多機會更更為重要。」
對於譚仔的前瞻性，Joyce忍不住口大讚：「譚仔多年前已破格地聘請新來港姐姐，當時社會風氣下，新移民各讓機會都極少，女性的機會更為罕有，不過譚仔為她們提供了就業機會，到今日譚仔姐姐、譚仔話成為香港重要文化，為自力更生的女性贏得尊重，做法絕對值得欣賞。」