鄭中基演唱會2024｜鄧麗欣登場逗利是 Ronald邀14歲囡囡Emma父女檔合唱

鄭中基(Ronald)再度在香港開騷，星期五（2月16日)於紅館舉行了《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第三場，除了鄧麗欣(Stephy)擔任嘉賓外，Ronald的12歲囡囡鄭梓喬(Emma)於個唱上壓軸登場，更拖乖女合唱《My Only One》為觀眾帶來驚喜。
鄭中基休息一天於昨晚再度開騷，第三場當唱到《猛龍特警隊》例牌向觀眾拜年「逗利是」，全部利是會捐作慈善用途，由於現場反應熱烈，Ronald即請來昔日好拍檔Stephy登場一同逗利是，Stephy今次任嘉賓似乎是另有目的，她準備了主演電影《飯戲攻心2》換票證送給Ronald全家，順便宣傳新片，接着兩人合唱國語歌《製造浪漫》，此曲當年由Ronald跟陳慧琳(Kelly)合唱，廣東版則是Kelly跟Dry的《紀念日》。
愛妻拉隊捧場
演唱會尾聲，Ronald又滿足歌迷現場點唱滄海遺珠，最後更驚喜安排囡囡Emma出場。其實Emma並非首次為父親個唱站台，上次站在台上只得7歲，當時她仍未識驚，今次被老竇踢爆十分緊張，不過年紀輕輕的Emma跟父親合唱仍相當淡定，贏盡全場掌聲。第三場個唱，Ronald愛妻余思敏(Sammie)帶住一對仔女，以及家人拉隊捧場，最後以父女檔合唱《My Only One》，掀起全晚高潮。