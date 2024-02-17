鄭中基演唱會2024｜鄧麗欣登場逗利是 Ronald邀14歲囡囡Emma父女檔合唱

鄭中基(Ronald)再度在香港開騷，星期五（2月16日)於紅館舉行了《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第三場，除了鄧麗欣(Stephy)擔任嘉賓外，Ronald的12歲囡囡鄭梓喬(Emma)於個唱上壓軸登場，更拖乖女合唱《My Only One》為觀眾帶來驚喜。

鄭中基休息一天於昨晚再度開騷，第三場當唱到《猛龍特警隊》例牌向觀眾拜年「逗利是」，全部利是會捐作慈善用途，由於現場反應熱烈，Ronald即請來昔日好拍檔Stephy登場一同逗利是，Stephy今次任嘉賓似乎是另有目的，她準備了主演電影《飯戲攻心2》換票證送給Ronald全家，順便宣傳新片，接着兩人合唱國語歌《製造浪漫》，此曲當年由Ronald跟陳慧琳(Kelly)合唱，廣東版則是Kelly跟Dry的《紀念日》。