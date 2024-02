鄭中基演唱會2024｜鄧麗欣登場逗利是 Ronald邀14歲囡囡Emma父女檔合唱

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第三場於星期五舉行。

鄭中基(Ronald)再度在香港開騷,星期五(2月16日)於紅館舉行了《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第三場,除了鄧麗欣(Stephy)擔任嘉賓外,Ronald的12歲囡囡鄭梓喬(Emma)於個唱上壓軸登場,更拖乖女合唱《My Only One》為觀眾帶來驚喜。

鄭中基休息一天於昨晚再度開騷,第三場當唱到《猛龍特警隊》例牌向觀眾拜年「逗利是」,全部利是會捐作慈善用途,由於現場反應熱烈,Ronald即請來昔日好拍檔Stephy登場一同逗利是,Stephy今次任嘉賓似乎是另有目的,她準備了主演電影《飯戲攻心2》換票證送給Ronald全家,順便宣傳新片,接着兩人合唱國語歌《製造浪漫》,此曲當年由Ronald跟陳慧琳(Kelly)合唱,廣東版則是Kelly跟Dry的《紀念日》。