第42屆香港電影金像獎（金像獎2024）將在4月14日（星期日），晚上7時30分在香港文化中心大劇院舉行。《白日之下》共獲得最多16項提名，《年少日記》和《金手指》分別有12項提名，《毒舌大狀》及《命案》則同獲10項。其中入圍影后的演員中，《毒舌大狀》的王丹妮及《白日之下》的余香凝同是第二次入圍，《4拍4家族》的謝安琪、《不日成婚2》的衛詩雅及《填詞L》的鍾雪瑩均是首度角逐影后（最佳女主角）。而最佳男主角（影帝）由梁朝偉、黃子華、林保怡、盧鎮業、大鵬爭奪。《am730》為讀者整合直播連結、提名名單、不斷更新得獎名單以及相關消息。 ▼金像獎2024提名名單▼

金像獎2024直播連結 金像獎2024將由ViuTV 99台直播，星期日（4月14日）下午4時半開始播放第42屆香港電影金像獎紅地毯盛況，至晚上7時30分直播第42屆香港電影金像獎頒獎典禮。全程可透過電視99台或ViuTV網上直播收看。 金像獎2024直播連結

金像獎2024｜最佳女配角 最佳女配角提名名單為《白日之下》梁雍婷、《年少日記》韋羅莎、《毒舌大狀》廖子妤及楊偲泳、《不日成婚2》金燕玲 金像獎2024｜最佳男配角 最佳男配角提名名單為《毒舌大狀》謝君豪、《白日之下》姜大衛、《但願人長久》吳慷仁、《年少日記》黃梓樂、《死屍死時四十四》李尚正

金像獎2024｜最佳編劇 最佳編劇提名名單為《毒舌大狀》吳煒倫、張雲青及林偉文、《命案》游乃海與李春暉、《白日之下》唐翠萍、李卓風與簡君晉、《年少日記》卓亦謙、《金手指》莊文強 金像獎2024｜最佳新演員 最佳新演員提名名單為《白日之下》許月湘、《1人婚禮》吳冰、《4拍4家族》陳諾霆、《年少日記》何柏廉、《但願人長久》謝咏欣 金像獎2024｜最佳攝影 最佳攝影提名名單為《潛行》關智耀、《命案》鄭兆強與陶鴻武、《白日之下》流星、《年少日記》流星、《金手指》潘耀明 金像獎2024｜最佳剪接 最佳剪接提名名單為《毒舌大狀》陳祺合、《命案》梁展綸與David Richardson、《白日之下》盧煒麟、《年少日記》陳曉進與卓亦謙、《金手指》張叔平與彭正熙

金像獎2024｜最佳美術指導 最佳美術指導提名名單為《金手指》林子僑、《年少日記》張蚊、《命案》余家安與梁詩韻、《白日之下》潘燚森與謝靄霖、《七月返歸》霍佩詩與張栩冰 金像獎2024｜最佳服裝造型 最佳服裝造型提名名單為《死屍死時四十四》黃家寶、《白日之下》潘燚森與陳巧倩、《命案》余家安與葉嘉茵、《但願人長久》張叔平與陳子晴、《金手指》文念中 金像獎2024｜最佳原創電影音樂 最佳原創電影音樂提名名單為《4拍4家族》泰迪羅賓與戴偉、《填詞L》王建威、《白日之下》朱芸編、《年少日記》區樂恒、廖穎琛及張戩仁 金像獎2024｜最佳動作設計 最佳動作設計提名名單為《天龍八部之喬峰傳》谷垣健治與嚴華、《命案》黃偉亮、《掃毒3之人在天涯》李忠志、《第八個嫌疑人》黃偉亮、《爆裂點》董瑋、《潛行》錢嘉樂 金像獎2024｜最佳音響效果 最佳音響效果提名名單為《白日之下》楊智超、《命案》鄭名輝與楊智超、《第八個嫌疑人》張凱彤、《爆裂點》聶基榮、林紹儒與陳慧思、《金手指》Nopawat Likitwong 金像獎2024｜最佳視覺效果 最佳視覺效果提名名單為《金手指》黃智力與潘志恒、《命案》張展榮、周子豪與覃彥、《七月返歸》陳迪凱.水、《斷網》林洪峯、林駿宇、何文洛與余國亮、《爆裂點》袁華堂、王喜慶與楊敏傑