金宵大廈2｜李施嬅出浴性感睡衣登場勁吸睛 網民恨做陳山聰

《金宵大廈2》昨日(4日)播出第一集，自推出單元系列海報後已令網民覺得今季走「恐怖」路線，開場確是拍得相當有氣氛，無論是鏡頭角度的處理、長走廊散發著的陰森感，傷臉男孩及女孩的奇怪相遇，均讓網民看得摸不著頭腦，加上監製葉鎮輝之前曾放話指「魔鬼藏在細節中」，網民更加疑神疑鬼，少少風吹草動即瘋狂發問是否「有料到」，另外又大讚拍得有「電影感」兼有「藝術感」。 首集先以60 年代的精神病院作為場景，陳山聰飾演的男病人被判斷患上精神分裂及妄想症，因而要接受飾演精神科醫生的李施嬅盤問及電療，被電到痛苦不堪的陳山聰，腦海中出現大量零碎片碎，並開始向李施嬅說故事。之後鏡頭返回2021 年，陳山聰飾演的Maurice 與李施嬅飾演的Ella 是一般恩愛情侶關係，正當以為二人今季告別苦戀，豈料就在Maurice 去完台灣回港後卻起了變化。

浸浴花絮公開 因免疫系統出事停工半年的李施嬅，由於保養得宜看上去絲毫不像真實年齡，加上演技似乎再有進步，佔戲又重，甫出場即引發網民熱議，其中一場施嬅的浸浴戲及以黑色性感睡衣與陳山聰對話的戲，已經引來大家熱烈討論，網民直言恨做山聰，希望可以與李施嬅一戰。鏡頭前施嬅享受浸浴，但鏡頭後可說是浸到皺皮。她把這場戲的幕後花絮分享至社交平台，從片段見到施嬅在浴缸中不停一整泡泡，而浴室內就有4至5位工作人員在調較鏡頭，整水蒸氣。