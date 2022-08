有台灣「醫界王陽明」之稱的賴弘國,前年與鍾欣潼(阿嬌)離婚,曾經歷過兩次婚姻失敗的他,今年2月爆出與第三任妻子Alice結婚,並大方承認女方已經懷孕,雙喜臨門。賴弘國就在社交網宣布成為人父的好消息!

賴弘國於社交網上載一張二人牽着B仔小手的照片,並公佈囝囝在8月10日出生,他寫道:「Dear baby Lai, welcome to the family! (親愛的賴寶寶,歡迎來到我們家!)謝謝勇敢又辛苦的老婆,陪我ㄧ起邁入人生的新階段。小賴寶要快快長大,然後要乖乖聽媽媽的話喔 #happiness #babyboy #familylove」。