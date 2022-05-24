陳卓賢Ian變「跳脫陳」望帶歡樂給大家 邀女友Amy Lo與家人共慶生日

MIRROR成員陳卓賢(Ian)擔任信用卡代言人，今日出席銀行舉行的發布會。下月9日是Ian的29歲生日，對於Hellosss做義工清潔海灘，Ian雀躍表示好開心，「大家為咗慶祝我生日，做有意義的事，比起花錢買禮物送俾我更開心，同埋我見到佢哋除咗聚集做義工，仲會捐款幫助有需要的人，所以值得高度讚揚，好多謝佢哋。」他直言很想參與但擔心做成混亂，現在大家可分頭做有意義的事，可算是雙贏。

高度讚揚Hellosss

被問到生日願望，Ian表示最想身邊的人開心和世界和平，「自幼作文講生日願望都係世界和平，今年真係覺得呢個願望係必須，希望大家身體健康，開開心心，和平相處。」至於計劃如何慶祝？Ian就話簡單與家人吃飯已足夠，「從細到大生日都係同屋企人慶祝，以往好少出街跟朋友玩或叫朋友來屋企開party，因為生日唔係慶祝自己出世，而係紀念媽咪好辛苦生我出來，所以生日會預留時間與家人食飯。」被追問會請女友Amy Lo一起慶祝？他甜笑回應：「好吧，就邀請啦。」