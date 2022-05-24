陳卓賢Ian變「跳脫陳」望帶歡樂給大家 邀女友Amy Lo與家人共慶生日

MIRROR成員陳卓賢(Ian)擔任信用卡代言人，今日出席銀行舉行的發布會。下月9日是Ian的29歲生日，對於Hellosss做義工清潔海灘，Ian雀躍表示好開心，「大家為咗慶祝我生日，做有意義的事，比起花錢買禮物送俾我更開心，同埋我見到佢哋除咗聚集做義工，仲會捐款幫助有需要的人，所以值得高度讚揚，好多謝佢哋。」他直言很想參與但擔心做成混亂，現在大家可分頭做有意義的事，可算是雙贏。
高度讚揚Hellosss
被問到生日願望，Ian表示最想身邊的人開心和世界和平，「自幼作文講生日願望都係世界和平，今年真係覺得呢個願望係必須，希望大家身體健康，開開心心，和平相處。」至於計劃如何慶祝？Ian就話簡單與家人吃飯已足夠，「從細到大生日都係同屋企人慶祝，以往好少出街跟朋友玩或叫朋友來屋企開party，因為生日唔係慶祝自己出世，而係紀念媽咪好辛苦生我出來，所以生日會預留時間與家人食飯。」被追問會請女友Amy Lo一起慶祝？他甜笑回應：「好吧，就邀請啦。」
走出沉鬱 散發正能量
近日Ian在IG的帖文非常跳脫，既po了媽媽面容扭曲的照片，又扮周星馳《回魂夜》的造型，談到「頭號Hellosss」AK秒速留言回覆，他笑言：「我見佢40幾秒就回覆，我懷疑佢開咗notification，每次我都留意到佢喺頭幾個like或comment，我喺度公開多謝你支持，希望你繼續支持我，多謝！」本身是星爺迷的他更揚言無懼跟AK進行「星爺對白Challenge」，並謂毫無難度，他續說：「自己都有反思，因為沉寂了一段時間，可能經歷一段沉鬱階段，想帶正歡樂和正能量俾大家，望今大家笑一笑，喺大家嘅日常生活當中，我都起到少少作用。」
自言是樹窿
對於隊友Frankie分手一事，他說一直扮演樹窿角色，很少主動問及，「我聆聽好過說話，大家想搵傾訴對象時就會搵我…兩個人嘅事，我又可能唔太清楚，又唔知點樣安慰，一陣又驚講錯嘢，所以被動啲，佢需要我嘅時候，我就喺度。」