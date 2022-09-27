飯戲攻心｜導演陳詠燊親解七大彩蛋 原來跟《追擊8月15》《新紮師妹》有關

由陳詠燊(Sunny)執導及編劇，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的《飯戲攻心》，票房勁破4,000萬，成為本年度最高票房華語片第2位，導演陳詠燊昨晚(26日)在社交平台發文，親自拆解電影中的七個彩蛋，相信不少觀眾都聯想到電影一屋六人的設定，跟美劇《Friends》有關，原來戲裡不少細節都跟昔日的本土電影和歌曲有關。Sunny表示若有超過500 like 和 50 share，將會出第二篇，而結果在不足1小時已夠數，大家在Sunny找數之前，先看看第一篇的彩蛋。

《飯戲攻心》七大彩蛋

Sunny以「而你不知道的七個《飯戲攻心》BTS(Behind the Scenes」為題，拆解戲中彩蛋如下：

1, 整齣電影一間屋六個人的概念，是源自我很喜歡的美劇《Friends》

2, 鄧麗欣(Stephy)的角色名叫Monica，是向《Friends》致敬；

3, 王菀之(Ivana)的角色的名字叫Josephine，原因是她的角色設定為陳百強Fans，小時候因為《再見Josephine》一曲而為自己改這個名字，不過電影中沒有刻意提起；

4, 三佬(陳湛文飾)電競隊的名字「邪釘橫輝」是來自我在編劇年代擔任編劇的電影《追擊8月15》中其中一個角色的名字，而該名字其實又是來自該劇組一位場務手足玩Online game時的網名；

5, 若留心聽的話，電競比賽那場都有提過「邪釘橫輝」的對手的名字，叫「士巴拿行動」，是來自另一齣我在編劇年代編劇的電影《新紮師妹》中的行動代號；

6, 我很追求人物狀態的合理性，拍攝時張繼聰(二佬)相當健碩，我會想為何這位任職公關的男人會那麼大隻？所以我在場境中加了個沙包，亦在戲中的一個混剪部份中加入了練拳的鏡頭(而前段亦特意有一個他跑完步回家的設計)；

7, 有些朋友都留意到了，大哥與Monica在二佬房砌床的一場，背景的「孖寶兄弟」公仔，刻意被放成大哥Mario單獨站在柜頂，弟弟Luigi與公主Peach站在一起成一對。這是在拍攝時，發現那個背景將會出現一段頗長時間，不能掉以輕心，所以在現場已有的物資中立即想像並陳設出來，感謝藝術家/玩具收藏家Lazian Lawrence在陳設上的無限量支持。