飯戲攻心｜破4000萬票房 預告黃子華將現身謝票

原班人馬再開戲

《飯戲攻心》自上映以來幾乎零負評，吸引不少觀眾入場二刷，張繼聰更指有觀眾入場11刷，令人鼓舞，陳詠燊感謝觀眾支持，「這4,000萬當中，每一蚊、每一張票都是靠香港觀眾給予我們的，多謝入場的每一位。」他笑言，票房一直滾存應可感動到神之下凡，「希望下一步令到子華神感動，做完舞台劇之後可以降臨凡間，陪伴我們一齊謝票。」張繼聰亦指子華神是時候出場，同時他不忘補充：「多謝所有帶小朋友入來觀賞電影的父母，你們從小就培養小朋友看優質的港產片，是很重要的。」導演陳詠燊坦言，有意以《飯戲攻心》的原班人馬創作新戲，他說：「因為我太喜歡他們的化學作用，他們6位的那份愛很大，我感動到點都一定要度，給我一些時間，我度到好就會開嘞！」