飯戲攻心｜破4000萬票房 預告黃子華將現身謝票

由黃子華、鄧麗欣(Stephy)、張繼聰、王菀之(Ivana)、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊(Snny)執導及編劇的溫情喜劇電影《飯戲攻心》，上畫僅兩個多星期已極速衝破4,000萬票房(截至24日)，登上本年度港片票房第二位，僅次於古天樂監製兼主演的《明日戰記》，成績理想。昨日導演陳詠燊聯同張繼聰、王菀之及陳湛文親身到戲院謝票，更預告快將完成舞台劇《最後禮物》的子華神，隨時會驚喜現身謝票。
原班人馬再開戲
《飯戲攻心》自上映以來幾乎零負評，吸引不少觀眾入場二刷，張繼聰更指有觀眾入場11刷，令人鼓舞，陳詠燊感謝觀眾支持，「這4,000萬當中，每一蚊、每一張票都是靠香港觀眾給予我們的，多謝入場的每一位。」他笑言，票房一直滾存應可感動到神之下凡，「希望下一步令到子華神感動，做完舞台劇之後可以降臨凡間，陪伴我們一齊謝票。」張繼聰亦指子華神是時候出場，同時他不忘補充：「多謝所有帶小朋友入來觀賞電影的父母，你們從小就培養小朋友看優質的港產片，是很重要的。」導演陳詠燊坦言，有意以《飯戲攻心》的原班人馬創作新戲，他說：「因為我太喜歡他們的化學作用，他們6位的那份愛很大，我感動到點都一定要度，給我一些時間，我度到好就會開嘞！」