日本國寶級漫畫家鳥山明於3月1日不幸離世,消息令全球動漫迷深感惋惜,他生前代表作《龍珠》曾被翻拍成荷李活真人版電影《龍珠:全新進化》(Dragonball: Evolution),可惜在2009年上映後,口碑與票房同樣欠佳,更被形容為災難級世紀爛片。

《龍珠:全新進化》由黃毅瑜執導、周星馳亦屬監製之一,由加拿大男星Justin Chatwin飾演主角悟空,「發哥」周潤發、艾美羅森(Emmy Rossum)分別扮演龜仙人及莊子。鳥山明在病逝一周後的3月8日才發表訃聞,不少圈中人亦有留言哀悼,身為《龍珠:全新進化》主角的Justin Chatwin,近日亦透過IG限時動態發聲:「Rest in peace,brother.And sorry we messed up that adaptation so badly」,除了祝願鳥山明安息外,更對於當年把《龍珠》改編成爛片深感抱歉。《龍珠:全新進化》在2009年全球上映,當年是為紀念《龍珠》誕生25周年,製作費多達3000萬美元(約),全球票房5570萬美金,目前正於Disney+串流上架。